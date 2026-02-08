https://ria.ru/20260208/khl-2073041223.html
Ни один игрок КХЛ не отказался от участия в Матче звезд, заявил Морозов
2026-02-08T17:37:00+03:00
2026-02-08T17:37:00+03:00
2026-02-08T17:37:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что в сезоне-2025/26 ни один из игроков не отказался от участия в Матче звезд.
Матч звезд КХЛ
прошел в Екатеринбурге
на "УГМК Арене". В турнире приняли участие команды KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста
", "Салавата Юлаева", "Металлурга
" и "Трактора
", KHL RUS Stars, в которую вошли лучшие российские игроки КХЛ, KHL U23 Stars, за которую сыграли российские игроки до 23 лет, и сборная легионеров, белорусов и казахстанцев KHL World Stars.
"С каждым сезоном игроки приезжают с детьми, задействуют их в играх и в конкурсах. Еще в Челябинске
так было, когда Роман Ротенберг
исполнил буллит вместе с сыном. Ребята с удовольствием принимают вызов и приезжают с детьми. Лига только приветствует это, ведь дети получают удовольствие и радость. Для них просто выйти на лед - это очень приятно. Такой подход из года в год приводит к тому, что игроки с большим желанием принимают вызов на Матч звезд. В этом году не было отказников, не было тех, кто не хочет по каким-то причинам участвовать в соревнованиях", - отметил Морозов
.
Победителем турнира стала сборная KHL RUS Stars.
"Мы всем довольны. Но главное - болельщики получили удовольствие. Команды играли для них, очень радовались. Мы очень переживали насчет нового формата, думали, как проявят себя молодые игроки, как на это отреагируют ветераны лиги. Ждали от уральской команды, что они покажут у себя дома. Все прошло интересно, произошло две вратарские драки. Это все для болельщиков, которых собралось суммарно более 30 тысяч. Это очень приятно", - сказал Морозов.