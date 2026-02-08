Рейтинг@Mail.ru
Ни один игрок КХЛ не отказался от участия в Матче звезд, заявил Морозов
Хоккей
Хоккей
 
17:37 08.02.2026
Ни один игрок КХЛ не отказался от участия в Матче звезд, заявил Морозов
Ни один игрок КХЛ не отказался от участия в Матче звезд, заявил Морозов - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Ни один игрок КХЛ не отказался от участия в Матче звезд, заявил Морозов
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что в сезоне-2025/26 ни один из игроков не отказался от участия в Матче... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
хоккей
спорт
алексей морозов (хоккей)
роман ротенберг
спорт, алексей морозов (хоккей), роман ротенберг
Хоккей, Спорт, Алексей Морозов (хоккей), Роман Ротенберг
Ни один игрок КХЛ не отказался от участия в Матче звезд, заявил Морозов

Морозов: в этом сезоне ни один игрок КХЛ не отказался от участия в Матче звезд

Президент КХЛ Алексей Морозов
Президент КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : photo.khl.ru, Кузьмин Юрий, Беззубов Владимир, Шмаков Максим
Президент КХЛ Алексей Морозов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что в сезоне-2025/26 ни один из игроков не отказался от участия в Матче звезд.
Матч звезд КХЛ прошел в Екатеринбурге на "УГМК Арене". В турнире приняли участие команды KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста", "Салавата Юлаева", "Металлурга" и "Трактора", KHL RUS Stars, в которую вошли лучшие российские игроки КХЛ, KHL U23 Stars, за которую сыграли российские игроки до 23 лет, и сборная легионеров, белорусов и казахстанцев KHL World Stars.
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Дронов выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ
Вчера, 15:39
"С каждым сезоном игроки приезжают с детьми, задействуют их в играх и в конкурсах. Еще в Челябинске так было, когда Роман Ротенберг исполнил буллит вместе с сыном. Ребята с удовольствием принимают вызов и приезжают с детьми. Лига только приветствует это, ведь дети получают удовольствие и радость. Для них просто выйти на лед - это очень приятно. Такой подход из года в год приводит к тому, что игроки с большим желанием принимают вызов на Матч звезд. В этом году не было отказников, не было тех, кто не хочет по каким-то причинам участвовать в соревнованиях", - отметил Морозов.
Победителем турнира стала сборная KHL RUS Stars.
"Мы всем довольны. Но главное - болельщики получили удовольствие. Команды играли для них, очень радовались. Мы очень переживали насчет нового формата, думали, как проявят себя молодые игроки, как на это отреагируют ветераны лиги. Ждали от уральской команды, что они покажут у себя дома. Все прошло интересно, произошло две вратарские драки. Это все для болельщиков, которых собралось суммарно более 30 тысяч. Это очень приятно", - сказал Морозов.
Глава КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Морозов: Нижний Новгород и Омск могут принять Матч звезд КХЛ в 2027 году
6 февраля, 22:18
 
ХоккейСпортАлексей Морозов (хоккей)Роман Ротенберг
 
Версия 2023.1 Beta
