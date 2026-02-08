Ни один игрок КХЛ не отказался от участия в Матче звезд, заявил Морозов

"Мы всем довольны. Но главное - болельщики получили удовольствие. Команды играли для них, очень радовались. Мы очень переживали насчет нового формата, думали, как проявят себя молодые игроки, как на это отреагируют ветераны лиги. Ждали от уральской команды, что они покажут у себя дома. Все прошло интересно, произошло две вратарские драки. Это все для болельщиков, которых собралось суммарно более 30 тысяч. Это очень приятно", - сказал Морозов.