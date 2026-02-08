Рейтинг@Mail.ru
Петр Гуменник исполнил четыре четверных прыжка на олимпийской тренировке
Фигурное катание
 
19:01 08.02.2026
Петр Гуменник исполнил четыре четверных прыжка на олимпийской тренировке
Петр Гуменник исполнил четыре четверных прыжка на олимпийской тренировке - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Петр Гуменник исполнил четыре четверных прыжка на олимпийской тренировке
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник исполнил четыре четверных прыжка в тренировочном прокате произвольной программы на Олимпийских играх в Милане, РИА Новости Спорт, 08.02.2026
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
спорт, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Петр Гуменник исполнил четыре четверных прыжка на олимпийской тренировке

Гуменник исполнил четыре четверных прыжка на олимпийской тренировке

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник исполнил четыре четверных прыжка в тренировочном прокате произвольной программы на Олимпийских играх в Милане, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
В тренировочном прогоне Гуменник выполнил четверные флип, риттбергер, сальхов в каскаде с тройным тулупом, сальхов в комбинации с двумя двойными акселями, тройной аксель и каскад тройной лутц - тройной риттбергер. С лутца в четыре оборота российский фигурист упал.
Ранее в воскресенье спортсмен провел свою первую тренировку в Милане, в которой чисто исполнил прогон короткой программы. Соревнования в мужском одиночном катании на Играх в Милане пройдут 10 и 13 февраля.
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
 
