Русский фигурист в мощной форме! Все о первой тренировке Гуменника на Играх

Петр Гуменник уверенно провел первую тренировку на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский фигурист меняет программу в боевых условиях.

В образе "Парфюнегина"

Утренняя тренировочная сессия для Гуменника стартовала в 10:05 по местному времени. Учитывая вчерашний долгий перелет с пересадкой в Стамбуле, ранняя тренировка была ему необходима – не только чтобы размяться и почувствовать атмосферу, но и для адаптации под новый музыкальный трек. Петру запретили катать короткую программу под музыку из фильма "Парфюмер". Правообладатель, судя по словам матери спортсмена Елены, отозвал лицензию в последний момент, из-за чего пришлось спешно менять композицию. По информации РИА Новости, команда фигуриста узнала об этом прямо накануне вылета, так что подготовить полноценную замену просто не было времени.

Тренер Гуменника – Вероника Дайнеко – в комментарии для РИА Новости сообщила, что он взял с собой в Милан "весь свой фигурнокатательный гардероб". И это не просто желание отдать дань мировой столице моды, а производственная необходимость. Замену по музыке утвердили уже по прилете в Милан, и костюм для "Парфюмера" в полной мере к ней мог и не подойти. А делать новый, что логично, нет времени.

Но на первой тренировке многообразие образов ему и не понадобилось. Петр вышел на лед тренировочной арены в черном разминочном костюме – возможно, не хотел смешивать впечатления от "Парфюмера" и "Вальса 1905", которую в итоге выбрали на замену. Эта музыка использовалась в фильме "Евгений Онегин", на саундтрек из которого Петр катает еще и произвольную. Поэтому из прежнего "Парфюмера" и нового "Онегина" команде Петра предстоит слепить некоего "Парфюнегина" - и в этом отношении старые образы, наслоенные на новую реальность, могут сыграть только в минус.

Тренер Малинина активно взаимодействовал с Гуменником

С точки зрения хореографии же программа пока изменилась незначительно. Кое-где добавлены новые акценты и изменены старые – так, к примеру, в постановке появились вальсовые растанцовки, что было ожидаемо. Глобально же общая канва вряд ли претерпит серьезные изменения.

В плане прыжков Петр был на высоте. Прогон короткой программы исполнен чисто – каскад четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель без падений и помарок. Вне прогона распрыгивал четверные прыжки, и лишь мизерный процент из них получился не слишком удачно. Готовность Петра однозначно можно оценить как высокую, а присутствие за бортом дополнительных специалистов лишь подкрепляет уверенность в том, что и в соревновательных прокатах все будет отлично.

В качестве того самого "дополнительного спеца" выступил известный американский тренер Рафаэл Арутюнян , пришедший на утреннюю тренировку Петра вместе с его постоянным наставником Вероникой Дайнеко. Гуменник и Арутюнян довольно много взаимодействовали по ходу тренировочной сессии, и для нашего фигуриста это, безусловно, только в плюс. Арутюнян – тренер пока еще действующего олимпийского чемпиона Натана Чена , который в 2022 году не только катком проехался по личному турниру пекинской Олимпиады, но и помог в завоевании медали командника, ставшей по итогу для американцев золотой. На данный момент Арутюнян – пожалуй, самый беспроигрышный вариант специалиста, способного приводить к большим олимпийским результатам. Наверняка именно его отсутствие на вчерашней короткой программе командного турнира помешало его подопечному Илье Малинину как следует собраться с силами. У Гуменника же такой помощник имеется, и это хорошо.