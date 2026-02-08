Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:30 08.02.2026 (обновлено: 15:31 08.02.2026)
Русский фигурист в мощной форме! Все о первой тренировке Гуменника на Играх
Петр Гуменник уверенно провел первую тренировку на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский фигурист меняет программу в боевых... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
фигурное катание
пётр гуменник
рафаэль арутюнян
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
пётр гуменник, рафаэль арутюнян, зимние олимпийские игры 2026, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Рафаэль Арутюнян, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
Гуменник провел первую тренировку в Милане перед выступлением на Олимпиаде

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Петр Гуменник уверенно провел первую тренировку на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский фигурист меняет программу в боевых условиях.

В образе "Парфюнегина"

Утренняя тренировочная сессия для Гуменника стартовала в 10:05 по местному времени. Учитывая вчерашний долгий перелет с пересадкой в Стамбуле, ранняя тренировка была ему необходима – не только чтобы размяться и почувствовать атмосферу, но и для адаптации под новый музыкальный трек. Петру запретили катать короткую программу под музыку из фильма "Парфюмер". Правообладатель, судя по словам матери спортсмена Елены, отозвал лицензию в последний момент, из-за чего пришлось спешно менять композицию. По информации РИА Новости, команда фигуриста узнала об этом прямо накануне вылета, так что подготовить полноценную замену просто не было времени.
Тренер Гуменника – Вероника Дайнеко – в комментарии для РИА Новости сообщила, что он взял с собой в Милан "весь свой фигурнокатательный гардероб". И это не просто желание отдать дань мировой столице моды, а производственная необходимость. Замену по музыке утвердили уже по прилете в Милан, и костюм для "Парфюмера" в полной мере к ней мог и не подойти. А делать новый, что логично, нет времени.
Но на первой тренировке многообразие образов ему и не понадобилось. Петр вышел на лед тренировочной арены в черном разминочном костюме – возможно, не хотел смешивать впечатления от "Парфюмера" и "Вальса 1905", которую в итоге выбрали на замену. Эта музыка использовалась в фильме "Евгений Онегин", на саундтрек из которого Петр катает еще и произвольную. Поэтому из прежнего "Парфюмера" и нового "Онегина" команде Петра предстоит слепить некоего "Парфюнегина" - и в этом отношении старые образы, наслоенные на новую реальность, могут сыграть только в минус.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Тренер Малинина активно взаимодействовал с Гуменником

С точки зрения хореографии же программа пока изменилась незначительно. Кое-где добавлены новые акценты и изменены старые – так, к примеру, в постановке появились вальсовые растанцовки, что было ожидаемо. Глобально же общая канва вряд ли претерпит серьезные изменения.
В плане прыжков Петр был на высоте. Прогон короткой программы исполнен чисто – каскад четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель без падений и помарок. Вне прогона распрыгивал четверные прыжки, и лишь мизерный процент из них получился не слишком удачно. Готовность Петра однозначно можно оценить как высокую, а присутствие за бортом дополнительных специалистов лишь подкрепляет уверенность в том, что и в соревновательных прокатах все будет отлично.
Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник
В качестве того самого "дополнительного спеца" выступил известный американский тренер Рафаэл Арутюнян, пришедший на утреннюю тренировку Петра вместе с его постоянным наставником Вероникой Дайнеко. Гуменник и Арутюнян довольно много взаимодействовали по ходу тренировочной сессии, и для нашего фигуриста это, безусловно, только в плюс. Арутюнян – тренер пока еще действующего олимпийского чемпиона Натана Чена, который в 2022 году не только катком проехался по личному турниру пекинской Олимпиады, но и помог в завоевании медали командника, ставшей по итогу для американцев золотой. На данный момент Арутюнян – пожалуй, самый беспроигрышный вариант специалиста, способного приводить к большим олимпийским результатам. Наверняка именно его отсутствие на вчерашней короткой программе командного турнира помешало его подопечному Илье Малинину как следует собраться с силами. У Гуменника же такой помощник имеется, и это хорошо.
На сегодня у Петра запланирована еще одна тренировка. Она пройдет в 18:20 на основной олимпийской арене Милана. До старта короткой программы личного турнира остается уже меньше двух дней.
Петр Гуменник и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Фигурное катаниеПётр ГуменникРафаэль АрутюнянЗимние Олимпийские игры 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
