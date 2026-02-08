https://ria.ru/20260208/gumennik-2073000460.html
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане
Российский фигурист Петр Гуменник провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой на Олимпийских играх 2026 года.
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане
Гуменник провел первую тренировку в Милане перед выступлением на Олимпиаде
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой на Олимпийских играх 2026 года.
Видео с тренировки опубликовано в Telegram-канале Okko. Отмечается, что фигуриста сопровождают тренер Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, которому в срочном порядке предоставили олимпийскую аккредитацию.
Ранее в воскресенье утром Гуменник был вызван на допинг-контроль, сообщал источник РИА Новости. В субботу агентству стало известно, что россиянину не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
Короткую программу мужчины представят 10 февраля. В женском одиночном фигурном катании Россию представит Аделия Петросян, которая начнет выступление на Олимпиаде 17 февраля.