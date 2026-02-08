Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане

Ранее в воскресенье утром Гуменник был вызван на допинг-контроль, сообщал источник РИА Новости. В субботу агентству стало известно, что россиянину не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.