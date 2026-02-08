Рейтинг@Mail.ru
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:53 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/gumennik-2073000460.html
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане
Российский фигурист Петр Гуменник провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой на Олимпийских играх 2026 года. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T12:53:00+03:00
2026-02-08T12:53:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
милан
пётр гуменник
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056959889_0:64:3258:1897_1920x0_80_0_0_7ae763a950cfba1f1d29e52f77a806d7.jpg
https://ria.ru/20260208/akopyan-2072991871.html
россия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056959889_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2238da64158f64817dfc226581397d73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, милан, пётр гуменник, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Милан, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Милане

Гуменник провел первую тренировку в Милане перед выступлением на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой на Олимпийских играх 2026 года.
Видео с тренировки опубликовано в Telegram-канале Okko. Отмечается, что фигуриста сопровождают тренер Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, которому в срочном порядке предоставили олимпийскую аккредитацию.
Ранее в воскресенье утром Гуменник был вызван на допинг-контроль, сообщал источник РИА Новости. В субботу агентству стало известно, что россиянину не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
Короткую программу мужчины представят 10 февраля. В женском одиночном фигурном катании Россию представит Аделия Петросян, которая начнет выступление на Олимпиаде 17 февраля.
Фигурное катание. Гран-при России Волжский пируэт. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Армянский скрипач рассказал о предоставлении своей музыки для Гуменника
Вчера, 11:35
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМиланПётр ГуменникАделия ПетросянМеждународный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала