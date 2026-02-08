https://ria.ru/20260208/gubanova-2073082498.html
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике Игр
Представительница сборной Грузии уроженка Тольятти Анастасия Губанова заняла второе место в произвольной программе в рамках командного турнира по фигурному... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T23:42:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия губанова (фигурное катание)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858985972_57:42:888:510_1920x0_80_0_0_c0ed80279b5ff22eeb4c70cdf242bcbd.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073081208.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858985972_18:0:929:683_1920x0_80_0_0_0ba790971975d51804c853234d413e46.jpg
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике Игр
