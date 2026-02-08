Рейтинг@Mail.ru
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике Игр - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
23:42 08.02.2026 (обновлено: 23:51 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/gubanova-2073082498.html
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике Игр
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике Игр - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике Игр
Представительница сборной Грузии уроженка Тольятти Анастасия Губанова заняла второе место в произвольной программе в рамках командного турнира по фигурному... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T23:42:00+03:00
2026-02-08T23:51:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия губанова (фигурное катание)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858985972_57:42:888:510_1920x0_80_0_0_c0ed80279b5ff22eeb4c70cdf242bcbd.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073081208.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858985972_18:0:929:683_1920x0_80_0_0_0ba790971975d51804c853234d413e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия губанова (фигурное катание), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Губанова (фигурное катание), Зимние Олимпийские игры 2026
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике Игр

Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике на ОИ

© Фото : Пресс-служба ISUФигуристка Анастасия Губанова
Фигуристка Анастасия Губанова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Пресс-служба ISU
Фигуристка Анастасия Губанова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представительница сборной Грузии уроженка Тольятти Анастасия Губанова заняла второе место в произвольной программе в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.
Губанова набрала за свой прокат 140,17 балла. Первое место заняла японка Каори Сакамото (148,62 балла). Третьей стала американка Эмбер Гленн (138,62).
В общей таблице командного турнира теперь лидирует сборная Японии, на счету которой 59 очков. Следом располагаются команды США (59), Италии (52), Грузии (50) и Канады (47).
Командный турнир завершится в воскресенье мужской произвольной программой.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде
Вчера, 23:14
 
Фигурное катаниеСпортАнастасия Губанова (фигурное катание)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала