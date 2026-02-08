Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Полузащитник бразильского клуба "Сампайо Корреа" Александр Домингес перенес эпилептический приступ во время матча против "Фламенго", сообщает TNT Sports в соцсети Х.

Домингес упал на поле через восемь минут после начала матча, после чего у него начался эпилептический приступ. Медицинская бригада оказала помощь футболисту прямо на поле, затем полузащитник был госпитализирован в местную больницу.