Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии
Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии
Полузащитник бразильского клуба "Сампайо Корреа" Александр Домингес перенес эпилептический приступ во время матча против "Фламенго", сообщает TNT Sports
Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии
Футболиста "Сампайо Корреа" госпитализировали во время матча из-за эпилепсии
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Полузащитник бразильского клуба "Сампайо Корреа" Александр Домингес перенес эпилептический приступ во время матча против "Фламенго", сообщает TNT Sports в соцсети Х.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в матче шестого тура чемпионата штата Рио-де-Жанейро
, который завершился со счетом 7:1 в пользу "Фламенго
".
Домингес упал на поле через восемь минут после начала матча, после чего у него начался эпилептический приступ. Медицинская бригада оказала помощь футболисту прямо на поле, затем полузащитник был госпитализирован в местную больницу.
Клуб спортсмена сообщил в Instagram*, что Домингес прошел все необходимые обследования, при которых не было обнаружено сердечных или неврологических проблем.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.