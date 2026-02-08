Рейтинг@Mail.ru
Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
19:43 08.02.2026
Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии
Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии
Полузащитник бразильского клуба "Сампайо Корреа" Александр Домингес перенес эпилептический приступ во время матча против "Фламенго", сообщает TNT Sports в... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T19:43:00+03:00
2026-02-08T19:43:00+03:00
футбол
спорт
рио-де-жанейро (город)
россия
фламенго
рио-де-жанейро (город)
россия
спорт, рио-де-жанейро (город), россия, фламенго
Футбол, Спорт, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Фламенго
Бразильского футболиста госпитализировали во время матча из-за эпилепсии

Футболиста "Сампайо Корреа" госпитализировали во время матча из-за эпилепсии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Полузащитник бразильского клуба "Сампайо Корреа" Александр Домингес перенес эпилептический приступ во время матча против "Фламенго", сообщает TNT Sports в соцсети Х.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в матче шестого тура чемпионата штата Рио-де-Жанейро, который завершился со счетом 7:1 в пользу "Фламенго".
Домингес упал на поле через восемь минут после начала матча, после чего у него начался эпилептический приступ. Медицинская бригада оказала помощь футболисту прямо на поле, затем полузащитник был госпитализирован в местную больницу.
Клуб спортсмена сообщил в Instagram*, что Домингес прошел все необходимые обследования, при которых не было обнаружено сердечных или неврологических проблем.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Футболист Брель Эмболо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Футболист сборной Швейцарии стал жертвой попытки ограбления
Вчера, 14:01
 
Футбол
 
