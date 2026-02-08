https://ria.ru/20260208/futbol-2073042251.html
"Локомотив" обыграл казахстанский клуб на сборе в Дубае
Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл казахстанский "Елимай" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
