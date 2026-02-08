Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл казахстанский клуб на сборе в Дубае
Футбол
 
17:43 08.02.2026 (обновлено: 18:16 08.02.2026)
"Локомотив" обыграл казахстанский клуб на сборе в Дубае
"Локомотив" обыграл казахстанский клуб на сборе в Дубае
Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл казахстанский "Елимай" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Локомотив" обыграл казахстанский клуб на сборе в Дубае

"Локомотив" обыграл казахстанский "Елимай" в товарищеском матче на сборе в Дубае

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл казахстанский "Елимай" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников, у которых отличились Евгений Морозов (35-я минута) и Дмитрий Воробьев (45).
Ранее в воскресенье "Локомотив" одержал волевую победу над армянским "Урарту" - 3:2.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах. В первом туре после перерыва команда Михаила Галактионова примет 28 февраля "Нижний Новгород".
