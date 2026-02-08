Рейтинг@Mail.ru
Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на турнире Большого шлема
Единоборства
 
21:56 08.02.2026
Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на турнире Большого шлема
Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на турнире Большого шлема
Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали во второй, заключительный день турнира Большого шлема в Париже. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Единоборства, Спорт, Дзюдо
Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на турнире Большого шлема

Российские дзюдоисты завоевали три бронзы во второй день турнира Большого шлема

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали во второй, заключительный день турнира Большого шлема в Париже.
В весовой категории до 81 кг россиянин Егор Сухопаров завоевал бронзу, одержав в схватке за третье место победу над японцем Ходжо Ешито.
Россиянин после завоевания пояса PFL объявил о завершении карьеры
7 февраля, 23:36
Россиянин после завоевания пояса PFL объявил о завершении карьеры
7 февраля, 23:36
В весе до 90 кг третьим стал россиянин Егор Андони, в поединке за бронзу он победил представителя Бразилии Гильерме Шимидта.
Бронзу в весовой категории до 100 кг завоевал россиянин Нияз Билалов, который в схватке за третье место оказался сильнее итальянца Дженнаро Пирелли.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Тимур Арбузов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российского дзюдоиста признали лучшим спортсменом года по версии IJF
Вчера, 18:39
 
