Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на турнире Большого шлема
Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на турнире Большого шлема - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на турнире Большого шлема
Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали во второй, заключительный день турнира Большого шлема в Париже. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
единоборства
спорт
дзюдо
2026
Новости
спорт, дзюдо
Единоборства, Спорт, Дзюдо
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали во второй, заключительный день турнира Большого шлема в Париже.
В весовой категории до 81 кг россиянин Егор Сухопаров завоевал бронзу, одержав в схватке за третье место победу над японцем Ходжо Ешито.
В весе до 90 кг третьим стал россиянин Егор Андони, в поединке за бронзу он победил представителя Бразилии
Гильерме Шимидта.
Бронзу в весовой категории до 100 кг завоевал россиянин Нияз Билалов, который в схватке за третье место оказался сильнее итальянца Дженнаро Пирелли.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.