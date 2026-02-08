Российские дзюдоисты завоевали три бронзы на турнире Большого шлема

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали во второй, заключительный день турнира Большого шлема в Париже.

В весовой категории до 81 кг россиянин Егор Сухопаров завоевал бронзу, одержав в схватке за третье место победу над японцем Ходжо Ешито.

В весе до 90 кг третьим стал россиянин Егор Андони, в поединке за бронзу он победил представителя Бразилии Гильерме Шимидта.

Бронзу в весовой категории до 100 кг завоевал россиянин Нияз Билалов, который в схватке за третье место оказался сильнее итальянца Дженнаро Пирелли.