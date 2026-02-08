Денежкин рассказал, как подшучивали над Да Костой из-за участия в Олимпиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Максим Денежкин признался РИА Новости, что российские игроки команды пошутили над французским форвардом Стефаном Да Костой по поводу его участия в зимних Олимпийских играх - 2026.
Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Игр. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы. Да Коста вошел в заявку сборной Франции.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
12 февраля 2026 • начало в 14:10
Матч не начался
"Впереди решающая часть чемпионата. Есть моменты, которые надо исправить, есть в чем улучшить свою игру. Все в совокупности, ко многим деталям надо отнестись внимательно. Время на подготовку к самым важным играм есть. Будем стараться своими силами восполнить отсутствие Стефана Да Косты. В этом сезоне мы уже были в такой ситуации, важные и опытные игроки получали травмы или не могли играть по другим причинам. Наша молодежь своим азартом и талантом старались показать себя, привести команду к победе. Мы пожелали удачи Стефану на Олимпиаде. Для него это большое событие. Для любого игрока участие в Олимпиаде - мечта. Ему только удачи и успехов со своей сборной. Но мы, конечно, подшучивали над Стефаном: "Если бы Россию допустили, то ты бы не поехал на Олимпиаду". Но это исключительно с юмором. Мы все прекрасно понимаем ситуацию", - сказал Денежкин.
7 и 8 февраля в Екатеринбурге проходит Матч звезд КХЛ. Денежкин принял участие в соревнованиях и выступил за сборную KHL Ural Stars, которая была составлена из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева". По итогам турнира команда KHL Ural Stars заняла третье место.
"Эмоции только положительные. Все прошло так, как и ожидал. Еще в детстве смотрел такие мероприятия и мечтал когда-нибудь принять в них участие. В итоге я оказался на Матче звезд, чему очень и очень рад. Рад познакомиться и с другими игроками, кого ранее лично не знал. Помню день, когда получил вызов на Матч звезд: проходил техобслуживание на автомобиль, и накануне своего дня рождения узнал о том, что меня выбрали на Матч звезд. Получился такой мини-подарок. Екатеринбург абсолютно точно справился с организацией Матча звезд, все прошло по высшим стандартам", - добавил Денежкин.