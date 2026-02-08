Денежкин рассказал, как подшучивали над Да Костой из-за участия в Олимпиаде

"Впереди решающая часть чемпионата. Есть моменты, которые надо исправить, есть в чем улучшить свою игру. Все в совокупности, ко многим деталям надо отнестись внимательно. Время на подготовку к самым важным играм есть. Будем стараться своими силами восполнить отсутствие Стефана Да Косты. В этом сезоне мы уже были в такой ситуации, важные и опытные игроки получали травмы или не могли играть по другим причинам. Наша молодежь своим азартом и талантом старались показать себя, привести команду к победе. Мы пожелали удачи Стефану на Олимпиаде. Для него это большое событие. Для любого игрока участие в Олимпиаде - мечта. Ему только удачи и успехов со своей сборной. Но мы, конечно, подшучивали над Стефаном: "Если бы Россию допустили, то ты бы не поехал на Олимпиаду". Но это исключительно с юмором. Мы все прекрасно понимаем ситуацию", - сказал Денежкин.