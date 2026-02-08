Рейтинг@Mail.ru
Денежкин рассказал, как подшучивали над Да Костой из-за участия в Олимпиаде
Хоккей
 
16:58 08.02.2026
Денежкин рассказал, как подшучивали над Да Костой из-за участия в Олимпиаде
Денежкин рассказал, как подшучивали над Да Костой из-за участия в Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Денежкин рассказал, как подшучивали над Да Костой из-за участия в Олимпиаде
Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Максим Денежкин признался РИА Новости, что российские игроки команды пошутили над французским форвардом Стефаном Да РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Денежкин рассказал, как подшучивали над Да Костой из-за участия в Олимпиаде

Денежкин: подшучивали над Да Костой, что он не попал бы на ОИ при допуске России

Стефан Да Коста
Стефан Да Коста - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Стефан Да Коста. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Максим Денежкин признался РИА Новости, что российские игроки команды пошутили над французским форвардом Стефаном Да Костой по поводу его участия в зимних Олимпийских играх - 2026.
Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Игр. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы. Да Коста вошел в заявку сборной Франции.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
12 февраля 2026 • начало в 14:10
Швейцария
:
Франция
"Впереди решающая часть чемпионата. Есть моменты, которые надо исправить, есть в чем улучшить свою игру. Все в совокупности, ко многим деталям надо отнестись внимательно. Время на подготовку к самым важным играм есть. Будем стараться своими силами восполнить отсутствие Стефана Да Косты. В этом сезоне мы уже были в такой ситуации, важные и опытные игроки получали травмы или не могли играть по другим причинам. Наша молодежь своим азартом и талантом старались показать себя, привести команду к победе. Мы пожелали удачи Стефану на Олимпиаде. Для него это большое событие. Для любого игрока участие в Олимпиаде - мечта. Ему только удачи и успехов со своей сборной. Но мы, конечно, подшучивали над Стефаном: "Если бы Россию допустили, то ты бы не поехал на Олимпиаду". Но это исключительно с юмором. Мы все прекрасно понимаем ситуацию", - сказал Денежкин.
7 и 8 февраля в Екатеринбурге проходит Матч звезд КХЛ. Денежкин принял участие в соревнованиях и выступил за сборную KHL Ural Stars, которая была составлена из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева". По итогам турнира команда KHL Ural Stars заняла третье место.
"Эмоции только положительные. Все прошло так, как и ожидал. Еще в детстве смотрел такие мероприятия и мечтал когда-нибудь принять в них участие. В итоге я оказался на Матче звезд, чему очень и очень рад. Рад познакомиться и с другими игроками, кого ранее лично не знал. Помню день, когда получил вызов на Матч звезд: проходил техобслуживание на автомобиль, и накануне своего дня рождения узнал о том, что меня выбрали на Матч звезд. Получился такой мини-подарок. Екатеринбург абсолютно точно справился с организацией Матча звезд, все прошло по высшим стандартам", - добавил Денежкин.
