Американский баскетболист продлил контракт с ЦСКА

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл продлил контракт с московским баскетбольным клубом командой, сообщается на сайте армейцев.
О продлении контракта во время автограф-сессии игрока объявил президент клуба Андрей Ватутин, которая прошла в воскресенье после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Автодора" (95:60) в фойе арены. Новое соглашение 31-летнего Тримбла с ЦСКА рассчитано на три года.
Американец выступает за "красно-синих" с 2023 года. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ, а также двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Тримбл является лучшим бомбардиром ЦСКА текущего сезона (18,8 очка) и лучшим ассистентом (4,2 передачи). Армейцы лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 24 победы при двух поражениях.
Чемпион Евролиги продлил контракт с ЦСКА
15 июня 2025, 21:44