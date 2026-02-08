Рейтинг@Mail.ru
Американский баскетболист продлил контракт с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
19:34 08.02.2026 (обновлено: 19:40 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/basketbol-2073060427.html
Американский баскетболист продлил контракт с ЦСКА
Американский баскетболист продлил контракт с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Американский баскетболист продлил контракт с ЦСКА
Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл продлил контракт с московским баскетбольным клубом командой, сообщается на сайте армейцев. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T19:34:00+03:00
2026-02-08T19:40:00+03:00
баскетбол
спорт
цска
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e7869338b331a5304853b19f771717e8.jpg
https://ria.ru/20250615/basketbol-2023013190.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2540:1905_1920x0_80_0_0_a2be8c3218e0933e3503a8a3a5637ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, цска, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Единая Лига ВТБ
Американский баскетболист продлил контракт с ЦСКА

Американский баскетболист Тримбл продлил контракт с ЦСКА на три года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМело Тримбл
Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Мело Тримбл. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл продлил контракт с московским баскетбольным клубом командой, сообщается на сайте армейцев.
О продлении контракта во время автограф-сессии игрока объявил президент клуба Андрей Ватутин, которая прошла в воскресенье после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Автодора" (95:60) в фойе арены. Новое соглашение 31-летнего Тримбла с ЦСКА рассчитано на три года.
Американец выступает за "красно-синих" с 2023 года. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ, а также двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Тримбл является лучшим бомбардиром ЦСКА текущего сезона (18,8 очка) и лучшим ассистентом (4,2 передачи). Армейцы лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 24 победы при двух поражениях.
Игрок ПБК ЦСКА Иван Ухов - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Чемпион Евролиги продлил контракт с ЦСКА
15 июня 2025, 21:44
 
БаскетболСпортЦСКАЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала