Йылдыз продлил контракт с "Ювентусом"
Йылдыз продлил контракт с "Ювентусом"
Полузащитник Кенан Йылдыз продлил соглашение с итальянским "Ювентусом", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
футбол
спорт
турция
ювентус
серия а (чемпионат италии по футболу)
турция
Йылдыз продлил контракт с "Ювентусом"
Лучший бомбардир "Ювентуса" в текущем сезоне Йылдыз продлил контракт с клубом