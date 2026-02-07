Рейтинг@Mail.ru
18:40 07.02.2026 (обновлено: 19:00 07.02.2026)
Йылдыз продлил контракт с "Ювентусом"
футбол
спорт
турция
ювентус
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт, турция, ювентус, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Турция, Ювентус, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
© Соцсети ФК "Ювентус"Кенан Йылдыз
Кенан Йылдыз. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полузащитник Кенан Йылдыз продлил соглашение с итальянским "Ювентусом", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с 20-летним турком рассчитан до 2030 года.
Йылдыз начал свою профессиональную карьеру в "Ювентусе" в 2022 году. В текущем сезоне полузащитник является лучшим бомбардиром команды, он отличился девять раз в 31 матче сезона. За сборную Турции Йылдыз провел 26 игр и забил пять голов.
"Ювентус" с 45 очками занимает четвертое место в таблице Серии А после 23 туров.
