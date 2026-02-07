https://ria.ru/20260207/virus-2072851252.html
На Олимпиаде из-за норовируса изолировали швейцарских хоккеисток
На Олимпиаде из-за норовируса изолировали швейцарских хоккеисток - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
На Олимпиаде из-за норовируса изолировали швейцарских хоккеисток
Женская сборная Швейцарии по хоккею изолирована в качестве меры предосторожности после выявления норовируса у одной из хоккеисток, сообщается на официальном... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07
2026-02-07T08:46:00+03:00
2026-02-07T09:28:00+03:00
На Олимпиаде из-за норовируса изолировали швейцарских хоккеисток
Женская олимпийская сборная Швейцарии изолирована из-за норовируса