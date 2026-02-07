Рейтинг@Mail.ru
На Олимпиаде из-за норовируса изолировали швейцарских хоккеисток - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:46 07.02.2026 (обновлено: 09:28 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/virus-2072851252.html
На Олимпиаде из-за норовируса изолировали швейцарских хоккеисток
На Олимпиаде из-за норовируса изолировали швейцарских хоккеисток - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
На Олимпиаде из-за норовируса изолировали швейцарских хоккеисток
Женская сборная Швейцарии по хоккею изолирована в качестве меры предосторожности после выявления норовируса у одной из хоккеисток, сообщается на официальном... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T08:46:00+03:00
2026-02-07T09:28:00+03:00
хоккей
спорт
канада
швейцария
чехия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072827576.html
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072834096.html
канада
швейцария
чехия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_dbe3399d2b7c603a66210e1e50c10549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, канада, швейцария, чехия, зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Канада, Швейцария, Чехия, Зимние Олимпийские игры 2026
На Олимпиаде из-за норовируса изолировали швейцарских хоккеисток

Женская олимпийская сборная Швейцарии изолирована из-за норовируса

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медсестра держит шприц. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Женская сборная Швейцарии по хоккею изолирована в качестве меры предосторожности после выявления норовируса у одной из хоккеисток, сообщается на официальном сайте Швейцарской федерации хоккея (SIHF).
Результат теста спортсменки, чье имя не называется, был получен после матча группового этапа против сборной Чехии (4:3 Б) 6 февраля. Из-за заболевания швейцарские хоккеисты не приняли участия в церемонии открытия Олимпиады.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зрители церемонии открытия ОИ-2026 раскритиковали форму сборной Германии
Вчера, 01:54
"Заболевшая спортсменка находилась в отдельной комнате с момента прибытия в олимпийскую деревню в понедельник, 2 февраля 2026 года, и была изолирована от команды с момента появления симптомов. С утра у нее отсутствуют симптомы. В качестве меры предосторожности команда была изолирована после окончания игры в тесном сотрудничестве с местной медицинской бригадой и после консультации с экспертами", - говорится в сообщении SIHF.
Отмечается, что у других игроков команды отсутствуют симптомы норовируса.
В субботу, 7 февраля, у швейцарок запланирован матч группового этапа против сборной Канады. Встреча должна начаться в 23:10 по московскому времени. Ранее матч сборной Канады против команды Финляндии был перенесен с 5 на 12 февраля из-за норовируса у нескольких финских хоккеисток.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Президент Италии "приехал" на открытие Олимпиады на трамвае
Вчера, 03:12
 
ХоккейСпортКанадаШвейцарияЧехияЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала