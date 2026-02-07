Васильев сравнил открытие Олимпиады в Италии и Франции

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что открытие зимних Олимпийских игр в Италии прошло более достойно, чем скандальное открытие в Париже в 2024 году.