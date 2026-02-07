Рейтинг@Mail.ru
Васильев сравнил открытие Олимпиады в Италии и Франции
11:08 07.02.2026 (обновлено: 13:37 07.02.2026)
Васильев сравнил открытие Олимпиады в Италии и Франции
Васильев сравнил открытие Олимпиады в Италии и Франции
Васильев сравнил открытие Олимпиады в Италии и Франции

Васильев: открытие Олимпиады в Милане прошло более достойно, чем в Париже

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что открытие зимних Олимпийских игр в Италии прошло более достойно, чем скандальное открытие в Париже в 2024 году.
Олимпийские игры прошли в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия. Огромное количество людей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Представители МОК и оргкомитета позже принесли извинения тем людям, чьи чувства могли задеть отдельные сцены из церемонии открытия Олимпиады.
"То, что себе позволила Франция на открытии Олимпийских игр, вообще ни в какие ворота не лезет. Они праздник спорта и радости превратили в какой-то фетиш, в сборище фриков и уродов. По какой-то причине они посчитали уместным демонстрировать всякую непотребность. Подобное переплюнуть уже никто никогда не сможет. Открытие в Париже войдет в историю как самое жуткое и мерзкое", - сказал Васильев.
"Итальянцы должны были извлечь урок. Но, зная их, они никогда не позволяли себе такой эпатаж, поэтому открытие Олимпийских игр было организовано в рамках традиций. Я бывал на открытии и в Турине, и много выступал как спортсмен в Италии, все всегда было достойно", - добавил он.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ждем сенсаций от России! Кто из наших выступит на Олимпиаде первым
Вчера, 08:30
 
СпортПарижИталияРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Дмитрий ВасильевМилан
 
