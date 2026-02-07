Васильев сравнил открытие Олимпиады в Италии и Франции

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что открытие зимних Олимпийских игр в Италии прошло более достойно, чем скандальное открытие в Париже в 2024 году.
Олимпийские игры прошли в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия. Огромное количество людей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Представители МОК и оргкомитета позже принесли извинения тем людям, чьи чувства могли задеть отдельные сцены из церемонии открытия Олимпиады.
"То, что себе позволила Франция на открытии Олимпийских игр, вообще ни в какие ворота не лезет. Они праздник спорта и радости превратили в какой-то фетиш, в сборище фриков и уродов. По какой-то причине они посчитали уместным демонстрировать всякую непотребность. Подобное переплюнуть уже никто никогда не сможет. Открытие в Париже войдет в историю как самое жуткое и мерзкое", - сказал Васильев.
* Запрещенное в России экстремистское движение