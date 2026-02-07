Рейтинг@Mail.ru
Васильев заявил, что болельщики еще не раз покажут флаг России на Олимпиаде
11:07 07.02.2026 (обновлено: 13:38 07.02.2026)
Васильев заявил, что болельщики еще не раз покажут флаг России на Олимпиаде
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
дмитрий васильев
Васильев заявил, что болельщики еще не раз покажут флаг России на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что болельщики продолжат показывать флаг России на зимних Олимпийских играх в Италии.
Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что российский флаг пронесли на трибуны миланского стадиона "Сан-Сиро", где прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. Как отметил источник, стюарды стадиона не делали замечаний.
"То, что в принципе был организован запрет на вывешивание российского флага, это незаконно. В каком регламенте и на каком основании болельщикам запрещают это делать? Это так же незаконно, как и отстранение российских спортсменов от международных турниров. Даже CAS признает это действие незаконным. Думаю, что российские флаги будут появляться на соревнованиях Олимпиады и дальше, ничего с этим поделать нельзя", - сказал Васильев.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Посольство России в Италии организовало выставку к открытию Олимпиады
Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев
 
