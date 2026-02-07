https://ria.ru/20260207/tennis-2072924339.html
Завершающая карьеру Кырстя выиграла домашний турнир
Завершающая карьеру Кырстя выиграла домашний турнир
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Румынка Сорана Кырстя одержала победу над британкой Эммой Радукану в финале теннисного турнира в румынской Клуж-Напоке, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу посеянной под третьим номером Кырсти. Радукану получила первый номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты.
Кырсте 35 лет, она является 36-й ракеткой мира. Румынка выиграла четвертый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В декабре Кырстя заявила, что завершит карьеру после сезона 2026 года.
Радукану 23 года, британка занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге. В активе спортсменки один титул WTA в карьере.