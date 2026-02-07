Рейтинг@Mail.ru
Александрова проиграла 101-й ракетке мира в финале турнира в Абу-Даби
Теннис
 
17:55 07.02.2026
Александрова проиграла 101-й ракетке мира в финале турнира в Абу-Даби
теннис
спорт
абу-даби
словакия
екатерина александрова
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, абу-даби, словакия, екатерина александрова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Абу-Даби, Словакия, Екатерина Александрова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Александрова проиграла 101-й ракетке мира в финале турнира в Абу-Даби

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Чешская теннисистка Сара Бейлек одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой в финальном матче турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Бейлек, которая занимает 101-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Александрова, посеянная на турнире под вторым номером, является 11-й ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.
Позднее в субботу Александрова в паре с австралийкой Майей Джойнт сыграет в финале турнира в Абу-Даби с представительницей Словакии Терезой Михаликовой и британкой Оливией Николлс, посеянными под четвертым номером.
Бейлек 20 лет, она выиграла первый турнир WTA в карьере. Александровой 31 год, в ее активе пять титулов WTA в одиночном разряде.
07 февраля 2026 • начало в 16:10
Завершен
Сара Бейлек
2 : 07:66:1
Екатерина Александрова
