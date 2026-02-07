Сербский теннисист попал в больницу после поражения в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сербский теннисист Душан Лайович получил травму головы после того, как врезался в стеклянную панель после поражения в матче первого раунда квалификации Кубка Дэвиса, сообщает Clay.
В субботу Лайович уступил чилийцу Томасу Барриосу со счетом 5:7, 6:7 (7:9). Отмечается, что во время встречи серб жаловался на шум толпы между первой и второй подачами, а затем вступил в спор с болельщиком, который неоднократно его оскорблял. После этого инцидента у Лайовича произошла перепалка с главным арбитром, которого он позже раскритиковал на пресс-конференции за плохой контроль над местной публикой.
После матча спортсмен врезался в стеклянную панель по пути в раздевалку. Он получил ушиб головы, порез слизистой оболочки полости рта и возможное повреждение зубов. Лайович был доставлен на скорой помощи в клинику в Сантьяго. Отмечается, что теннисист не терял сознание, но его состояние вызывает опасения у врачей.
Лайовичу 35 лет, он занимает 123-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В активе спортсмена два титула под эгидой ATP в одиночном разряде.
