Сербский теннисист попал в больницу после поражения в матче Кубка Дэвиса
Теннис
 
13:21 07.02.2026
Сербский теннисист попал в больницу после поражения в матче Кубка Дэвиса
Сербский теннисист попал в больницу после поражения в матче Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Сербский теннисист попал в больницу после поражения в матче Кубка Дэвиса
Сербский теннисист Душан Лайович получил травму головы после того, как врезался в стеклянную панель после поражения в матче первого раунда квалификации Кубка... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
теннис
спорт
душан лайович
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
кубок дэвиса
спорт, душан лайович, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), кубок дэвиса
Теннис, Спорт, Душан Лайович, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Кубок Дэвиса
Сербский теннисист попал в больницу после поражения в матче Кубка Дэвиса

Лайович получил травму, врезавшись в стеклянную панель после матча Кубка Дэвиса

© соцсетиСербский теннисист Душан Лайович
Сербский теннисист Душан Лайович - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© соцсети
Сербский теннисист Душан Лайович. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сербский теннисист Душан Лайович получил травму головы после того, как врезался в стеклянную панель после поражения в матче первого раунда квалификации Кубка Дэвиса, сообщает Clay.
В субботу Лайович уступил чилийцу Томасу Барриосу со счетом 5:7, 6:7 (7:9). Отмечается, что во время встречи серб жаловался на шум толпы между первой и второй подачами, а затем вступил в спор с болельщиком, который неоднократно его оскорблял. После этого инцидента у Лайовича произошла перепалка с главным арбитром, которого он позже раскритиковал на пресс-конференции за плохой контроль над местной публикой.
После матча спортсмен врезался в стеклянную панель по пути в раздевалку. Он получил ушиб головы, порез слизистой оболочки полости рта и возможное повреждение зубов. Лайович был доставлен на скорой помощи в клинику в Сантьяго. Отмечается, что теннисист не терял сознание, но его состояние вызывает опасения у врачей.
Лайовичу 35 лет, он занимает 123-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В активе спортсмена два титула под эгидой ATP в одиночном разряде.
Музетти снялся с ближайших турниров из-за травмы
