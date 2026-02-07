Рейтинг@Mail.ru
Российских спортсменов не хотят видеть на Олимпиаде, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
17:22 07.02.2026 (обновлено: 17:30 07.02.2026)
Российских спортсменов не хотят видеть на Олимпиаде, считает Тарасова
Российских спортсменов не хотят видеть на Олимпиаде, считает Тарасова
Российских спортсменов не хотят видеть на Олимпиаде, считает Тарасова
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ситуация с отказом Петру Гуменнику в использовании определенной музыки в... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Российских спортсменов не хотят видеть на Олимпиаде, считает Тарасова

Тарасова: нас вообще не хотят видеть на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ситуация с отказом Петру Гуменнику в использовании определенной музыки в короткой программе на Олимпиаде связана с тем, что россиян не очень хотят видеть на Играх.
Организаторы турнира ранее не одобрили музыку Гуменника к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года. Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.
«
"Они (организаторы и Международный союз конькобежцев - прим.) ведь знали об этом и этой композиции раньше. Почему же они сказали только сейчас? Они нас не хотят вообще видеть на этих Олимпийских играх", - сказала Тарасова.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Мать Гуменника раскрыла подробности ситуации с музыкой на Олимпиаде
Фигурное катаниеПётр ГуменникТатьяна ТарасоваЗимние Олимпийские игры 2026
 
