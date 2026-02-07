Рейтинг@Mail.ru
Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:38 07.02.2026 (обновлено: 14:45 07.02.2026)
Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе
Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости высказала удивление в связи с тем, что фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
фигурное катание
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
Новости
ru-RU
татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе

Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе на ОИ

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости высказала удивление в связи с тем, что фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" к короткой программе из-за авторских прав незадолго до вылета фигуриста на Олимпийские игры в Милан.
«
"Он же с этой программой выступал на олимпийском отборе. Что ж тогда не сказали?" - сказала Тарасова.
При этом собеседница агентства заявила, что не готова оценивать, связано ли это решение с тем, что вопрос касается российского фигуриста.
Как ранее отметил источник РИА Новости, спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна". Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Сколько русских фигуристов выступает на Олимпиаде? Вы будете в шоке!
Вчера, 08:00
 
Фигурное катаниеТатьяна ТарасоваЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
Версия 2023.1 Beta
