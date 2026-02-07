https://ria.ru/20260207/tarasova-2072891360.html
Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости высказала удивление в связи с тем, что фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Гуменнику
не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" к короткой программе из-за авторских прав незадолго до вылета фигуриста на Олимпийские игры в Милан
.
«
"Он же с этой программой выступал на олимпийском отборе. Что ж тогда не сказали?" - сказала Тарасова
.
При этом собеседница агентства заявила, что не готова оценивать, связано ли это решение с тем, что вопрос касается российского фигуриста.
Как ранее отметил источник РИА Новости, спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна". Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.