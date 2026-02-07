Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости высказала удивление в связи с тем, что фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" к короткой программе из-за авторских прав незадолго до вылета фигуриста на Олимпийские игры в Милан

« "Он же с этой программой выступал на олимпийском отборе. Что ж тогда не сказали?" - сказала Тарасова

При этом собеседница агентства заявила, что не готова оценивать, связано ли это решение с тем, что вопрос касается российского фигуриста.