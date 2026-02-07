https://ria.ru/20260207/strelba-2072937385.html
Российские юниоры победили в трех дисциплинах на ЧЕ по стрельбе
Российские юниоры победили в трех дисциплинах на ЧЕ по стрельбе - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Российские юниоры победили в трех дисциплинах на ЧЕ по стрельбе
Российские спортсмены в субботу завоевали золото в трех дисциплинах на юниорском чемпионате Европы по стрельбе, который проходит в болгарском Бургасе. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские спортсмены в субботу завоевали золото в трех дисциплинах на юниорском чемпионате Европы по стрельбе, который проходит в болгарском Бургасе.
В стрельбе из пневматической винтовки (трио) среди спортсменов до 16 лет лучшими стали Ева Мелентьева, Майя Пономарева и Таисья Тихомирова. В аналогичной дисциплине до 18 лет победили Елена Кретинина, Мария Круглова и Лидия Васильева.
В смешанных парах до 18 лет в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров победили Эвелина Шеина и Тихон Галыгин. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 м (трио) среди юниоров до 18 лет серебро завоевали Николай Яковлев, Егор Пелевин и Иван Колесник.
Чемпионат Европы завершится 9 февраля.