Вэнс с супругой посетили матч женской сборной США по хоккею на Олимпиаде
22:30 07.02.2026 (обновлено: 23:46 07.02.2026)
Вэнс с супругой посетили матч женской сборной США по хоккею на Олимпиаде
Вэнс с супругой посетили матч женской сборной США по хоккею на Олимпиаде
Вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой Ушей посетили на Олимпиаде в Италии игру женских сборных США и Финляндии по хоккею. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
https://ria.ru/20260205/flag-2072579649.html
Вэнс с супругой посетили матч женской сборной США по хоккею на Олимпиаде

Вэнс с супругой Ушей побывали на матче женской сборной США по хоккею на ОИ

© REUTERS / Mike BlakeВице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Mike Blake
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс. Архивное фото
МИЛАН, 7 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой Ушей посетили на Олимпиаде в Италии игру женских сборных США и Финляндии по хоккею.
Чета Вэнсов наблюдала за матчем вместе с американским блогером и боксером Джейком Полом, согласно публикуемым американскими СМИ с мероприятия фото и видео.
Вэнс с супругой Ушей в пятницу посетили церемония открытия Олимпиады, заняв место в ложе для почетных гостей по правую руку от президента Италии Серджо Маттареллы. Вице-президента и американскую команду местная публика встретила оживленно: эмоции варьировались от восторга до недовольного свиста.
Олимпийские игры проходят 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Болельщик с российским флагом - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Флаг России вывесили на трибунах во время матча американок и чешек на ОИ
5 февраля, 23:46
 
ХоккейДжейк ПолСерджо МаттареллаЗимние Олимпийские игры 2026СпортДжеймс Дэвид Вэнс
 
