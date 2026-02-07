https://ria.ru/20260207/ssha-2072941341.html
Вэнс с супругой посетили матч женской сборной США по хоккею на Олимпиаде
Вэнс с супругой посетили матч женской сборной США по хоккею на Олимпиаде
Вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой Ушей посетили на Олимпиаде в Италии игру женских сборных США и Финляндии по хоккею. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T22:30:00+03:00
2026-02-07T22:30:00+03:00
2026-02-07T23:46:00+03:00
хоккей
джейк пол
серджо маттарелла
зимние олимпийские игры 2026
спорт
джеймс дэвид вэнс
