Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов победил британца Алфи Дэвиса в главном бою турнира промоушена PFL и защитил титул в легком весе. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
спорт
хабиб нурмагомедов
усман нурмагомедов
ufc
Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
Усман Нурмагомедов победил британца Дэвиса и защитил титул чемпиона PFL