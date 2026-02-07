Рейтинг@Mail.ru
Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов победил британца Алфи Дэвиса в главном бою турнира промоушена PFL и защитил титул в легком весе. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026
спорт, хабиб нурмагомедов, усман нурмагомедов, ufc
Спорт, Хабиб Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов, UFC
Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе

Усман Нурмагомедов победил британца Дэвиса и защитил титул чемпиона PFL

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов победил британца Алфи Дэвиса в главном бою турнира промоушена PFL и защитил титул в легком весе.
Поединок прошел в Дубае и закончился досрочной победой в третьем раунде двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.
Для лучшего бойца организации вне зависимости от весовых категорий Нурмагомедова это была пятая защита чемпионского титула PFL. В его активе теперь 21 победа и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. На счету Дэвиса, ставшего в прошлом году победителем Гран-при PFL в легком весе, 20 побед при шести поражениях и одной ничьей.
Официальный постер UFC 325 - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC
1 февраля, 08:05
 
Спорт Хабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов UFC
 
