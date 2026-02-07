Рейтинг@Mail.ru
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
22:53 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/sport-2072942802.html
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Рамазан Курамагомедов победил соотечественника Шамиля Мусаева в поединке за титул промоушена PFL в полусредней... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T22:53:00+03:00
2026-02-07T22:53:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935102887_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b8c32922cfdf71b25d4799f1492f6d58.jpg
https://ria.ru/20260202/tyulyulin-2071733149.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935102887_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_88bf5b981e90d67b9e6ddf7b17129d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА)
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL

Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL в полусреднем весе

© Фото : Социальные сети Рамазана КурамагомедоваБоец MMA Рамазан Курамагомедов
Боец MMA Рамазан Курамагомедов - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Социальные сети Рамазана Курамагомедова
Боец MMA Рамазан Курамагомедов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Рамазан Курамагомедов победил соотечественника Шамиля Мусаева в поединке за титул промоушена PFL в полусредней весовой категории.
Бой прошел в Дубае и завершился решением судей по итогам пяти раундов.
Курамагомедов остается непобежденным, на его счету 14 побед в 14 поединках в ММА. Мусаев потерпел первое поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.
Денис Тюлюлин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Экс-боец UFC упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России
2 февраля, 15:15
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала