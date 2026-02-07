https://ria.ru/20260207/sport-2072942802.html
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Рамазан Курамагомедов победил соотечественника Шамиля Мусаева в поединке за титул промоушена PFL в полусредней... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL
Курамагомедов победил Мусаева в бою за титул PFL в полусреднем весе