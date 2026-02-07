https://ria.ru/20260207/sport-2072919963.html
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин
Российский лыжник Савелий Коростелев окажет сопротивление в скиатлоне на Олимпиаде в Италии, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T18:27:00+03:00
2026-02-07T18:27:00+03:00
2026-02-07T18:27:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
сергей крянин
федерация лыжных гонок россии (флгр)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c62fc680e723773f59392ccdf26b9015.jpg
https://ria.ru/20260126/lyzhi-2070264183.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_a564575014b69b3c6a3d2e63ef6a9dbd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, савелий коростелев, сергей крянин, федерация лыжных гонок россии (флгр), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Сергей Крянин, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин
Крянин: Коростелев окажет сопротивление в скиатлоне на Олимпиаде