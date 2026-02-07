Рейтинг@Mail.ru
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
18:27 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/sport-2072919963.html
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин
Российский лыжник Савелий Коростелев окажет сопротивление в скиатлоне на Олимпиаде в Италии, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T18:27:00+03:00
2026-02-07T18:27:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
сергей крянин
федерация лыжных гонок россии (флгр)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c62fc680e723773f59392ccdf26b9015.jpg
https://ria.ru/20260126/lyzhi-2070264183.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_a564575014b69b3c6a3d2e63ef6a9dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, савелий коростелев, сергей крянин, федерация лыжных гонок россии (флгр), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Сергей Крянин, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин

Крянин: Коростелев окажет сопротивление в скиатлоне на Олимпиаде

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоссийский лыжник Савелий Коростелев
Российский лыжник Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российский лыжник Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев окажет сопротивление в скиатлоне на Олимпиаде в Италии, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Коростелев 8 февраля дебютирует на Олимпийских играх, он примет участие в скиатлоне.
"Ожидания по Савелию одни - он окажет сопротивление. Он за этим и выходит на старт. Дай бог, чтобы все сложилось удачно и какая-нибудь медаль оказалась у Савелия на шее, в том числе и с нашей помощью", - сказал Крянин.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады
26 января, 10:07
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевСергей КрянинФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала