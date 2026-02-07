Рейтинг@Mail.ru
Британский пианист удалил комментарий с предложением Гуменнику по музыке
Фигурное катание
 
17:54 07.02.2026
Британский пианист удалил комментарий с предложением Гуменнику по музыке
https://ria.ru/20260119/trusova-2068874909.html
Британский пианист удалил комментарий с предложением Гуменнику по музыке

Петр Гуменник
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт удалил комментарий с предложением российскому фигуристу Петру Гуменнику использовать его музыку в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года.
В субботу в комментариях под одним из постов Бартлетта в Instagram* пользователь рассказал историю, связанную с Гуменником. В ответ британец предложил фигуристу воспользоваться его записью и добавил, что "помощь уже в пути". Спустя несколько часов комментарий музыканта был удален.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав. Также стало известно, что фигурист не сможет использовать на Олимпиаде и саундтрек из фильма "Дюна", под который он выступал в прошлом сезоне. В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах.
Бартлетту 29 лет. В 2014 году он выиграл британский конкурс "Молодой музыкант года" в номинации "Фортепиано". В октябре того же года он принял участие в записи благотворительного сингла для программы "Дети в беде" совместно с Элтоном Джоном, Стиви Уандером, Сэмом Смитом и другими музыкантами. В 2019-м Бартлетт подписал контракт с Warner Classics - подразделением звукозаписывающего лейбла Warner Music Group, одной из компаний, владеющих правами на саундтрек к фильму "Парфюмер".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
