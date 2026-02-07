https://ria.ru/20260207/sport-2072913592.html
Алыпов прокомментировал выступление Непряевой на первой дистанции ОИ-2026
Алыпов прокомментировал выступление Непряевой на первой дистанции ОИ-2026 - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Алыпов прокомментировал выступление Непряевой на первой дистанции ОИ-2026
Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что у Дарьи Непряевой по ходу первой дистанции Олимпиады-2026 были...
лыжные гонки
спорт
иван алыпов
дарья непряева
фрида карлссон
Алыпов прокомментировал выступление Непряевой на первой дистанции ОИ-2026
Алыпов: у Непряевой были проблемы с инвентарем, но она выступила достойно
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов заявил РИА Новости, что у Дарьи Непряевой по ходу первой дистанции Олимпиады-2026 были определенные проблемы с инвентарем, но россиянка смогла выступить достойно в скиатлоне.
Непряева в субботу преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) в скиатлоне за 57 минут 41,3 секунды, заняв 17-е место и отстав от победительницы шведки Фриды Карлссон
на 3 минуты 56,1 секунды. На первых 10 километрах Непряева упала на спуске, однако сумела продолжить гонку.
"Я, конечно, смотрел эту гонку и очень переживал за Дашу. Ничего сверхъестественного не случилось, и было видно, что с лыжами у Даши сегодня были некоторые проблемы. Но это объективный фактор, ведь мы на Олимпиаде не обладаем такой суперкомандой сервисменов, которые есть и у шведов, и у норвежцев. А в таких сложных погодных условиях, когда снег еще не растаял, а только-только начинает таять и становится как вата, подобрать лыжи и смазку – это просто суперзадача. Поэтому сегодня здорово отработали сервисмены, которые отлично подобрали лыжи для шведок", - сказал Алыпов
.
"Это те важные факторы, которые сегодня дополнительно не позволили Даше быть ближе к лидерам. Мне кажется, что ей не стоит опускать руки, у нее есть все шансы для того, чтобы поймать удачу за хвост. И показать на Олимпийских играх свой самый лучший результат. Я надеюсь, что удача будет ей сопутствовать, а мы будем передавать ей свои флюиды энергии. Как и Савелию Коростылеву, и всем остальным нашим российским спортсменам", - подчеркнул собеседник агентства.