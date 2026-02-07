Сборная России до 17 лет обыграла Белоруссию в хоккейном матче в Минске

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, одержала победу над командой Белоруссии (не старше 18 лет) в матче Кубка будущего, который проходит в Минске.

Встреча завершилась со счетом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Юрий Меньщиков (7-я минута), Иван Рябов (15), Даниил Ермолов (20), Иван Коваленко (26), Даниил Савин (35), Богдан Якушевский (42) и Илья Коломыцев (53). У белорусов отличились Анатолий Суворов (6), Кирилл Севко (34) и Александр Русаков (35).

Турнир завершится в субботу матчем сборных России до 18 лет и Белоруссии до 20 лет.