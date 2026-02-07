Рейтинг@Mail.ru
Сборная России до 17 лет обыграла Белоруссию в хоккейном матче в Минске
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:20 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/sport-2072912491.html
Сборная России до 17 лет обыграла Белоруссию в хоккейном матче в Минске
Сборная России до 17 лет обыграла Белоруссию в хоккейном матче в Минске - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Сборная России до 17 лет обыграла Белоруссию в хоккейном матче в Минске
Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, одержала победу над командой Белоруссии (не старше 18 лет) в матче Кубка будущего, который проходит РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T17:20:00+03:00
2026-02-07T17:20:00+03:00
хоккей
спорт
https://ria.ru/20251107/molodezhka-2053549434.html
спорт
Хоккей, Спорт
Сборная России до 17 лет обыграла Белоруссию в хоккейном матче в Минске

Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла Белоруссию в матче Кубка будущего

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шайба. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, одержала победу над командой Белоруссии (не старше 18 лет) в матче Кубка будущего, который проходит в Минске.
Встреча завершилась со счетом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Юрий Меньщиков (7-я минута), Иван Рябов (15), Даниил Ермолов (20), Иван Коваленко (26), Даниил Савин (35), Богдан Якушевский (42) и Илья Коломыцев (53). У белорусов отличились Анатолий Суворов (6), Кирилл Севко (34) и Александр Русаков (35).
Турнир завершится в субботу матчем сборных России до 18 лет и Белоруссии до 20 лет.
Кубок будущего с участием сборных России до 17 и 18 лет проводится в столице Белоруссии в четвертый раз. Все три предыдущих розыгрыша завершались победой белорусской "молодежки".
Молодежная сборная России разгромила казахстанцев в матче Кубка будущего
7 ноября 2025, 20:08
 
