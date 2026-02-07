https://ria.ru/20260207/sport-2072912491.html
Сборная России до 17 лет обыграла Белоруссию в хоккейном матче в Минске
Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, одержала победу над командой Белоруссии (не старше 18 лет) в матче Кубка будущего, который проходит РИА Новости Спорт, 07.02.2026
спорт
Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла Белоруссию в матче Кубка будущего
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, одержала победу над командой Белоруссии (не старше 18 лет) в матче Кубка будущего, который проходит в Минске.
Встреча завершилась со счетом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Юрий Меньщиков (7-я минута), Иван Рябов (15), Даниил Ермолов (20), Иван Коваленко (26), Даниил Савин (35), Богдан Якушевский (42) и Илья Коломыцев (53). У белорусов отличились Анатолий Суворов (6), Кирилл Севко (34) и Александр Русаков (35).
Турнир завершится в субботу матчем сборных России
до 18 лет и Белоруссии
до 20 лет.
Кубок будущего с участием сборных России до 17 и 18 лет проводится в столице Белоруссии в четвертый раз. Все три предыдущих розыгрыша завершались победой белорусской "молодежки".