Британский пианист предложил Гуменнику использовать его запись на ОИ-2026

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предложил российскому фигуристу Петру Гуменнику использовать его запись музыки в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года.
В комментариях под одним из постов Бартлетта в Instagram* пользователь социальной сети рассказал историю о Гуменнике. После этого под публикациями британского музыканта пользователи начали распространять хэштег #LetPetrGumennikSkatePerfumer в рамках акции поддержки российского фигуриста.
"Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути", - написал Бартлетт.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе "Парфюмер" перед Олимпийскими играми 2026 года из-за авторских прав. Также стало известно, что фигурист не сможет использовать на Олимпиаде и саундтрек из фильма "Дюна", под который он выступал в прошлом сезоне. В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах.
Бартлетту 29 лет. В 2014 году он выиграл британский конкурс "Молодой музыкант года" в номинации "Фортепиано". В октябре того же года он принял участие в записи благотворительного сингла для программы "Дети в беде" совместно с Элтоном Джоном, Стиви Уандером, Сэмом Смитом и другими музыкантами. В 2019-м Бартлетт подписал контракт с Warner Classics - подразделением звукозаписывающего лейбла Warner Music Group, одной из компаний, владеющих правами на саундтрек к фильму "Парфюмер".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Названа дата открытия Школы фигурного катания Загитовой в Казани
27 января, 14:38