https://ria.ru/20260207/simonyan-2072935862.html
Документальный фильм о Никите Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване
Документальный фильм о Никите Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Документальный фильм о Никите Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване
Показ документального фильма, посвященного олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Симоняну, состоится в Ереване 13 февраля, сообщает пресс-служба Дома Москвы в... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T21:17:00+03:00
2026-02-07T21:17:00+03:00
2026-02-07T21:17:00+03:00
футбол
спорт
ереван
армения
ссср
никита симонян
арарат (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057923363_0:11:900:517_1920x0_80_0_0_7361da0bca191306df2d848bee75383e.jpg
https://ria.ru/20260207/match-2072878659.html
https://ria.ru/20260207/futbol-2072931295.html
ереван
армения
ссср
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057923363_75:0:816:556_1920x0_80_0_0_3d467201fdc739ed4a95522a38be949e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ереван, армения, ссср, никита симонян, арарат (москва)
Футбол, Спорт, Ереван, Армения, СССР, Никита Симонян, Арарат (Москва)
Документальный фильм о Никите Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване
Документальный фильм о Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване 13 февраля