Документальный фильм о Никите Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване

ЕРЕВАН, 7 фев - РИА Новости. Показ документального фильма, посвященного олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Симоняну, состоится в Ереване 13 февраля, сообщает пресс-служба Дома Москвы в столице Армении.

"Тринадцатого февраля в Доме Москвы в Ереване состоится показ документального фильма " Никита Симонян . Его величество футбол", посвященного памяти выдающегося советского футболиста и тренера", - говорится в сообщении.

Картина рассказывает о жизни и блестящей карьере легендарного спортсмена и функционера, благодаря которому ереванский футбольный клуб " Арарат " в 1973 году обеспечил "золотой дубль", став чемпионами и обладателями Кубка СССР

После просмотра зрителей ждет встреча с продюсером фильма Тиграном Манасяном, который расскажет о процессе создания картины и интересных фактах о Симоняне.