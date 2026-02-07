Рейтинг@Mail.ru
Документальный фильм о Никите Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване
Футбол
 
21:17 07.02.2026
Документальный фильм о Никите Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване
Документальный фильм о Никите Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване

Документальный фильм о Симоняне покажут в Доме Москвы в Ереване 13 февраля

© Фото : ФК "Спартак"Никита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : ФК "Спартак"
Никита Симонян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 фев - РИА Новости. Показ документального фильма, посвященного олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Симоняну, состоится в Ереване 13 февраля, сообщает пресс-служба Дома Москвы в столице Армении.
"Тринадцатого февраля в Доме Москвы в Ереване состоится показ документального фильма "Никита Симонян. Его величество футбол", посвященного памяти выдающегося советского футболиста и тренера", - говорится в сообщении.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура
Вчера, 12:55
Картина рассказывает о жизни и блестящей карьере легендарного спортсмена и функционера, благодаря которому ереванский футбольный клуб "Арарат" в 1973 году обеспечил "золотой дубль", став чемпионами и обладателями Кубка СССР.
После просмотра зрителей ждет встреча с продюсером фильма Тиграном Манасяном, который расскажет о процессе создания картины и интересных фактах о Симоняне.
В мероприятии будут участвовать ветераны армянского футбола, которые поделятся своими воспоминаниями о великом тренере, добавляет пресс-служба.
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Барселона" разгромила "Мальорку" в матче Ла Лиги
Вчера, 20:17
 
Футбол
 
