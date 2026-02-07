Шипачев заявил, что будет болеть за россиян на Олимпиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий минского "Динамо" и лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев признался, что будет болеть за российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года, а также выразил сожаление в связи с недопуском российских хоккеистов до участия в Играх.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян.
«
"Плохо, что нас не пустили на Олимпиаду. Много ребят сейчас могли бы поехать на Игры и с удовольствием сыграть за нашу страну. Но пока такая ситуация. Если же говорить о том, буду ли следить за Олимпиадой, то в первую очередь я буду смотреть за своей игрой, за своим хоккейным турниром. Однако если получится, то, конечно, посмотрю Олимпиаду. Я буду болеть за наших спортсменов из других видов, кого допустили на Игры. У нас одна страна, у нас в России много спорта. Всегда надо поддерживать своих", - сказал Шипачев журналистам.
Шипачев был капитаном сборной российских атлетов на Олимпиаде-2022 в Пекине и являлся знаменосцем России.