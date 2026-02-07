Рейтинг@Mail.ru
Шипачев заявил, что будет болеть за россиян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:03 07.02.2026 (обновлено: 17:05 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/shipachev-2072909659.html
Шипачев заявил, что будет болеть за россиян на Олимпиаде
Шипачев заявил, что будет болеть за россиян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Шипачев заявил, что будет болеть за россиян на Олимпиаде
Нападающий минского "Динамо" и лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев признался, что будет болеть за российских... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T17:03:00+03:00
2026-02-07T17:05:00+03:00
спорт
международная федерация хоккея (iihf)
зимние олимпийские игры 2026
вадим шипачев
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980142115_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_032af86dafc6cc26969bcbf3b749600d.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072892324.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980142115_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_82dd3d098856704e61531b049d74ed34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международная федерация хоккея (iihf), зимние олимпийские игры 2026, вадим шипачев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026, Вадим Шипачев, Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шипачев заявил, что будет болеть за россиян на Олимпиаде

Шипачев рассказал, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде

© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)Вадим Шипачев
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)
Вадим Шипачев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий минского "Динамо" и лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев признался, что будет болеть за российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года, а также выразил сожаление в связи с недопуском российских хоккеистов до участия в Играх.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян.
«
"Плохо, что нас не пустили на Олимпиаду. Много ребят сейчас могли бы поехать на Игры и с удовольствием сыграть за нашу страну. Но пока такая ситуация. Если же говорить о том, буду ли следить за Олимпиадой, то в первую очередь я буду смотреть за своей игрой, за своим хоккейным турниром. Однако если получится, то, конечно, посмотрю Олимпиаду. Я буду болеть за наших спортсменов из других видов, кого допустили на Игры. У нас одна страна, у нас в России много спорта. Всегда надо поддерживать своих", - сказал Шипачев журналистам.
Шипачев был капитаном сборной российских атлетов на Олимпиаде-2022 в Пекине и являлся знаменосцем России.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик
Вчера, 14:52
 
ХоккейСпортМеждународная федерация хоккея (IIHF)Зимние Олимпийские игры 2026Вадим ШипачевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала