Шипачев заявил, что будет болеть за россиян на Олимпиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий минского "Динамо" и лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев признался, что будет болеть за российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года, а также выразил сожаление в связи с недопуском российских хоккеистов до участия в Играх.