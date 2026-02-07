Рейтинг@Mail.ru
Сборной России вернули велосипеды с чемпионата Европы по велотреку
21:31 07.02.2026 (обновлено: 23:44 07.02.2026)
Сборной России вернули велосипеды с чемпионата Европы по велотреку
Сборной России вернули велосипеды с чемпионата Европы по велотреку
2026
Сборной России вернули велосипеды с чемпионата Европы по велотреку

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Велосипеды, на которых спортсмены сборной России выступали на чемпионате Европы по велотреку, были возвращены после логистической ошибки, сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
В пятницу сборная России вернулась с чемпионата Европы, прошедшего в Конье (Турция). При этом велосипеды не были доставлены из-за ошибки со стороны авиакомпании.
"Логистическая эпопея завершена. Спешим поделиться отличной новостью: все коробки с велосипедами сборной, которые задержались при перелете из Турции, наконец-то получены! Велосипеды доставлены в целости и сохранности. Ребята могут выдохнуть и приступить к плановому обслуживанию своих "боевых коней". Благодарим всех за беспокойство и поддержку!" - говорится в публикации.
На чемпионате Европы российские спортсмены завоевали шесть медалей - два золота, одно серебро и три бронзы.
На награждении российского победителя ЧЕ по велотреку включили Бетховена
На награждении российского победителя ЧЕ по велотреку включили Бетховена
3 февраля, 21:11
 
