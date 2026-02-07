https://ria.ru/20260207/repilov-2072936675.html
Российский саночник Репилов идет 16-м после второй попытки на Олимпиаде
Российский саночник Репилов идет 16-м после второй попытки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Российский саночник Репилов идет 16-м после второй попытки на Олимпиаде
Россиянин Павел Репилов идет 16-м после второй попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Российский саночник Репилов идет 16-м после второй попытки на Олимпиаде
Саночник Репилов занимает 16-е место после второй попытки на Олимпиаде
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россиянин Павел Репилов идет 16-м после второй попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.
Время Репилова по итогам двух попыток - 1 минута 47,708 секунды. Первое место занимает шестикратный чемпион мира немец Макс Лангенхан (1.45,826), установивший рекорд трассы. Вторым идет австриец Йонас Мюллер (отставание - 0,162 секунды), третьим - итальянец Доминик Фишналлер
(+0,298).
В воскресенье состоятся третья и заключительная, четвертая попытки.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.