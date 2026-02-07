Российский саночник Репилов идет 16-м после второй попытки на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россиянин Павел Репилов идет 16-м после второй попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.

Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.