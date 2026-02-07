https://ria.ru/20260207/pszh-2072826965.html
Судебный пристав явился в офис "ПСЖ" по поводу долга клуба перед Мбаппе
Счета "ПСЖ" могут арестовать в случае невыплаты долга Мбаппе
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Судебный пристав явился в штаб-квартиру "ПСЖ", чтобы доставить уведомление о долге французского клуба в размере 5,9 млн евро перед футболистом мадридского "Реала" Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe.
В декабре 2025 года парижский суд обязал "Пари Сен-Жермен
" компенсировать Мбаппе
около 61 миллиона евро, которые клуб отказался выплачивать после скандального ухода футболиста в "Реал
".
Отмечается, что основную часть долга в размере 55 млн евро клуб уже перечислил футболисту. "ПСЖ" обязан погасить оставшуюся задолженность в течение восьми дней. В противном случае на счета футбольного клуба могут наложить арест.
Мбаппе 27 лет. Француз выступал за "ПСЖ" с 2017 по 2024 год. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за "ПСЖ" и является рекордсменом клуба по этому показателю.