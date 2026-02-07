https://ria.ru/20260207/petrosyan-2072927568.html
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не испытывает проблем с авторскими правами на музыку к своим программам перед Олимпийскими... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T19:26:00+03:00
2026-02-07T19:26:00+03:00
2026-02-07T19:26:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
пётр гуменник
майкл джексон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064099748_0:112:1873:1166_1920x0_80_0_0_5c9758f72a02633bc0f28186db7afb51.jpg
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072926374.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064099748_0:0:1873:1406_1920x0_80_0_0_aaf9e523ba5cf03693578e185cc7c670.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аделия петросян, пётр гуменник, майкл джексон
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Майкл Джексон
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник
Фигуристка Петросян не имеет проблем с авторскими правами на музыку перед ОИ