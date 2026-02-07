Рейтинг@Mail.ru
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:26 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/petrosyan-2072927568.html
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не испытывает проблем с авторскими правами на музыку к своим программам перед Олимпийскими... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T19:26:00+03:00
2026-02-07T19:26:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
пётр гуменник
майкл джексон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064099748_0:112:1873:1166_1920x0_80_0_0_5c9758f72a02633bc0f28186db7afb51.jpg
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072926374.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064099748_0:0:1873:1406_1920x0_80_0_0_aaf9e523ba5cf03693578e185cc7c670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аделия петросян, пётр гуменник, майкл джексон
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Майкл Джексон
У Петросян нет проблем с авторскими правами перед ОИ, сообщил источник

Фигуристка Петросян не имеет проблем с авторскими правами на музыку перед ОИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости, Влад Жуков. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не испытывает проблем с авторскими правами на музыку к своим программам перед Олимпийскими играми 2026 года в Милане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 18-летняя фигуристка продолжает накатывать короткую программу под попурри треков Майкла Джексона, а также произвольную под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Изменений в программах не предполагается.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что другой российский фигурист, который будет выступать на Олимпиаде в Милане, - Петр Гуменник - столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку к фильму "Парфюмер", на которую поставлена его короткая программа. В субботу спортсмен прибыл в Милан, в настоящее время неизвестно, какой выход из ситуации найдет его команда.
Женский личный турнир на Олимпиаде пройдет 17 и 19 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Российского фигуриста прессуют на Олимпиаде: кому помешал Гуменник
Вчера, 19:20
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянПётр ГуменникМайкл Джексон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала