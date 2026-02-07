https://ria.ru/20260207/petrosyan-2072895827.html
Стало известно, кто будет сопровождать Петросян на Олимпиаде
Стало известно, кто будет сопровождать Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Стало известно, кто будет сопровождать Петросян на Олимпиаде
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян будет выступать на Олимпийских играх 2026 года в Милане без сопровождения своей постоянной тренерской... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T15:19:00+03:00
2026-02-07T15:19:00+03:00
2026-02-07T15:19:00+03:00
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056921618_0:94:3051:1810_1920x0_80_0_0_d5582ef308a7a5aca6dd7404e900bfcf.jpg
https://ria.ru/20260207/tarasova-2072891360.html
https://ria.ru/20260204/petrosyan-2072098544.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056921618_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_186f8cb0483240e88845ed6b190e9112.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Стало известно, кто будет сопровождать Петросян на Олимпиаде
Фигуристка Петросян будет выступать на Олимпиаде в сопровождении Артюхова
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян будет выступать на Олимпийских играх 2026 года в Милане без сопровождения своей постоянной тренерской команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Планируется, что с 18-летней спортсменкой будет член делегации Валерий Артюхов, занимающий должность старшего тренера по парному катанию в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе, где тренируется Петросян, Даниил Глейхенгауз сообщил РИА Новости, что его кандидатуру на роль сопровождающего для фигуристки на олимпийский квалификационный турнир в Пекине не одобрил Международный союз конькобежцев (ISU). Там Петросян тоже выступала в сопровождении Артюхова.
После окончания турнира президент ФФККР Антон Сихарулидзе сообщил РИА Новости, что федерация обсуждает с ISU возможность заявки на Олимпиаду "одного из постоянных тренеров" Петросян в качестве сопровождающего.
Женский олимпийский турнир пройдет с 17 по 19 февраля.