Стало известно, кто будет сопровождать Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:19 07.02.2026
Стало известно, кто будет сопровождать Петросян на Олимпиаде
Стало известно, кто будет сопровождать Петросян на Олимпиаде
фигурное катание
Фигурное катание
Стало известно, кто будет сопровождать Петросян на Олимпиаде

Фигуристка Петросян будет выступать на Олимпиаде в сопровождении Артюхова

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян будет выступать на Олимпийских играх 2026 года в Милане без сопровождения своей постоянной тренерской команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Планируется, что с 18-летней спортсменкой будет член делегации Валерий Артюхов, занимающий должность старшего тренера по парному катанию в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Тарасова удивилась, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе
Вчера, 14:38
Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе, где тренируется Петросян, Даниил Глейхенгауз сообщил РИА Новости, что его кандидатуру на роль сопровождающего для фигуристки на олимпийский квалификационный турнир в Пекине не одобрил Международный союз конькобежцев (ISU). Там Петросян тоже выступала в сопровождении Артюхова.
После окончания турнира президент ФФККР Антон Сихарулидзе сообщил РИА Новости, что федерация обсуждает с ISU возможность заявки на Олимпиаду "одного из постоянных тренеров" Петросян в качестве сопровождающего.
Женский олимпийский турнир пройдет с 17 по 19 февраля.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой
4 февраля, 09:30
 
