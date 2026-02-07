Стало известно, кто будет сопровождать Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян будет выступать на Олимпийских играх 2026 года в Милане без сопровождения своей постоянной тренерской команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Планируется, что с 18-летней спортсменкой будет член делегации Валерий Артюхов, занимающий должность старшего тренера по парному катанию в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе, где тренируется Петросян, Даниил Глейхенгауз сообщил РИА Новости, что его кандидатуру на роль сопровождающего для фигуристки на олимпийский квалификационный турнир в Пекине не одобрил Международный союз конькобежцев (ISU). Там Петросян тоже выступала в сопровождении Артюхова.

После окончания турнира президент ФФККР Антон Сихарулидзе сообщил РИА Новости, что федерация обсуждает с ISU возможность заявки на Олимпиаду "одного из постоянных тренеров" Петросян в качестве сопровождающего.