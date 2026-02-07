Рейтинг@Mail.ru
Лыжные гонки
 
22:34 07.02.2026 (обновлено: 23:42 07.02.2026)
Олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части
Шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за поломки награды после награждения.
Эбба Андерссон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Эбба Андерссон. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за поломки награды после награждения.
В субботу Андерссон заняла второе место в скиатлоне и впервые в карьере завоевала индивидуальную олимпийскую медаль. Ранее она становилась обладательницей бронзы в эстафете на Играх 2022 года и серебра в аналогичной дисциплине в 2018 году.
"Это было глупо. Я догоняла (победительницу скиатлона) Фриду Карлссон, и в этом порыве медаль раскололась на части и упала в снег. Я подумала: "Черт возьми, это ужасно". Потом я пыталась склеить ее, но одна из трех частей улетела в другую сторону и осталась где-то на улице. В конце концов мы сдались. Надеюсь, у организаторов есть план Б на случай поврежденных медалей", - рассказала Андерссон в интервью SVT.
Россиянка Дарья Непряева финишировала в гонке 17-й.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Милане прошло многотысячное шествие против Олимпиады
Вчера, 21:26
 
Лыжные гонкиСпортЭбба АндерссонФрида КарлссонДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
