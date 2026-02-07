https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072941504.html
Олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части
Олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части
Шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за поломки награды после награждения. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части
