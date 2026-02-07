Рейтинг@Mail.ru
Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072940458.html
Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде
Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) отклонила апелляцию Британской ассоциации бобслея и скелетона (BBSA) на решение о запрете на... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T22:13:00+03:00
2026-02-07T22:13:00+03:00
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
бобслей
ibsf
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/64193/16/641931679_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_b3949cf6d9a2b4453cd0bdb679fba1a7.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072938096.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/64193/16/641931679_532:0:3199:2000_1920x0_80_0_0_671fc2bf9870dfe41a361f53e63b135e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), бобслей, ibsf, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Бобслей, IBSF, Зимние Олимпийские игры 2026
Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде

Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде в Италии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБобслей
Бобслей - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Бобслей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) отклонила апелляцию Британской ассоциации бобслея и скелетона (BBSA) на решение о запрете на использование британскими спортсменами своих шлемов на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте CAS.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 29 января запретила британским спортсменам использовать их шлемы, так как те из-за формы не соответствовали мерам безопасности. За дизайн шлемов отвечала BBSA.
Панель CAS постановила, что созданный BBSA шлем не соответствует правилам IBSF. Коллегия отметила, что шлем отличается от стандартной формы и представляет собой новую конструкцию, специально разработанную для повышения аэродинамических характеристик.
Соревнования по бобслею в рамках Олимпиады пройдут с 12 по 22 февраля.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Есть проблема": Демченко объяснил текущее 16-е место Репилова на ОИ
Вчера, 21:43
 
СпортСпортивный арбитражный суд (CAS)БобслейIBSFЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала