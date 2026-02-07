https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072940458.html
Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде
Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) отклонила апелляцию Британской ассоциации бобслея и скелетона (BBSA) на решение о запрете на... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде
Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде в Италии