"Есть проблема": Демченко объяснил текущее 16-е место Репилова на ОИ

2026-02-07T21:43:00+03:00
2026-02-07T21:43:00+03:00
2026-02-07T21:55:00+03:00
Демченко: Репилов нормально прошел два заезда на ОИ, но есть проблемы с санями
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту и бывший главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил РИА Новости, что Павел Репилов в целом нормально провел два заезда на Олимпиаде в Италии, но спортсмен испытывает определенные проблемы с инвентарем.
Результат россиянина по сумме двух попыток составил 1 минуту 47,708 секунды, он занимает 16-е место. Лидирует шестикратный чемпион мира немец Макс Лангенхан (1.45,826).
«
"Павел Репилов
в целом проехал два заезда нормально. Трасса в Италии
такая раскатистая, сложноватая в верхней части, с заковыристым пятым виражом и с хитрой прямой. Но, честно говоря, складывается такое впечатление, что сани у него не едут. От слова совсем, они не раскатываются на трассе", - сказал Демченко
.
"Павел прошел обе попытки без грубых ошибок, но сразу видно, что сани не раскатываются. Мертвый инвентарь, я на таком бы даже никуда не поехал", - добавил собеседник агентства.
Третий и четвертый заезды состоятся в воскресенье.
Олимпийские игры проходят в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
и продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.