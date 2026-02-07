"Есть проблема": Демченко объяснил текущее 16-е место Репилова на ОИ

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту и бывший главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил РИА Новости, что Павел Репилов в целом нормально провел два заезда на Олимпиаде в Италии, но спортсмен испытывает определенные проблемы с инвентарем.

Результат россиянина по сумме двух попыток составил 1 минуту 47,708 секунды, он занимает 16-е место. Лидирует шестикратный чемпион мира немец Макс Лангенхан (1.45,826).

« Павел Репилов в целом проехал два заезда нормально. Трасса в Италии такая раскатистая, сложноватая в верхней части, с заковыристым пятым виражом и с хитрой прямой. Но, честно говоря, складывается такое впечатление, что сани у него не едут. От слова совсем, они не раскатываются на трассе", - сказал Демченко

"Павел прошел обе попытки без грубых ошибок, но сразу видно, что сани не раскатываются. Мертвый инвентарь, я на таком бы даже никуда не поехал", - добавил собеседник агентства.

Третий и четвертый заезды состоятся в воскресенье.