"Есть проблема": Демченко объяснил текущее 16-е место Репилова на ОИ
21:43 07.02.2026 (обновлено: 21:55 07.02.2026)
"Есть проблема": Демченко объяснил текущее 16-е место Репилова на ОИ
авто, италия, россия, милан, альберт демченко, павел репилов, зимние олимпийские игры 2026
Авто, Италия, Россия, Милан, Альберт Демченко, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026
"Есть проблема": Демченко объяснил текущее 16-е место Репилова на ОИ

Демченко: Репилов нормально прошел два заезда на ОИ, но есть проблемы с санями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСанный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту и бывший главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил РИА Новости, что Павел Репилов в целом нормально провел два заезда на Олимпиаде в Италии, но спортсмен испытывает определенные проблемы с инвентарем.
Результат россиянина по сумме двух попыток составил 1 минуту 47,708 секунды, он занимает 16-е место. Лидирует шестикратный чемпион мира немец Макс Лангенхан (1.45,826).
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Милане прошло многотысячное шествие против Олимпиады
Вчера, 21:26
«
"Павел Репилов в целом проехал два заезда нормально. Трасса в Италии такая раскатистая, сложноватая в верхней части, с заковыристым пятым виражом и с хитрой прямой. Но, честно говоря, складывается такое впечатление, что сани у него не едут. От слова совсем, они не раскатываются на трассе", - сказал Демченко.
"Павел прошел обе попытки без грубых ошибок, но сразу видно, что сани не раскатываются. Мертвый инвентарь, я на таком бы даже никуда не поехал", - добавил собеседник агентства.
Третий и четвертый заезды состоятся в воскресенье.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Итальянцы сравнили открытие Олимпиад во Франции и в Италии
Вчера, 20:20
 
АвтоИталияРоссияМиланАльберт ДемченкоПавел РепиловЗимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
