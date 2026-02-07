Рейтинг@Mail.ru
Репилов идет 17-м на соревнованиях Олимпиады по санному спорту - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 07.02.2026 (обновлено: 20:01 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072930054.html
Репилов идет 17-м на соревнованиях Олимпиады по санному спорту
Репилов идет 17-м на соревнованиях Олимпиады по санному спорту - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Репилов идет 17-м на соревнованиях Олимпиады по санному спорту
Российский саночник Павел Репилов располагается на 17-й строчке после первой попытки на соревнованиях на Олимпийских играх в итальянских Милане и... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T19:56:00+03:00
2026-02-07T20:01:00+03:00
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
санный спорт
доминик фишналлер
павел репилов
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/01/1766378427_0:0:2359:1328_1920x0_80_0_0_26a3ee9fc0b040e3bb31768a3493e506.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072929217.html
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/01/1766378427_262:0:2359:1573_1920x0_80_0_0_9850299866af1fe065c04cb412e320c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, санный спорт , доминик фишналлер, павел репилов, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Санный спорт , Доминик Фишналлер, Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026
Репилов идет 17-м на соревнованиях Олимпиады по санному спорту

Репилов идет 17-м после первой попытки по санному спорту на Олимпиаде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСанный спорт. Павел Репилов
Санный спорт. Павел Репилов - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Санный спорт. Павел Репилов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский саночник Павел Репилов располагается на 17-й строчке после первой попытки на соревнованиях на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Результат россиянина составил 53,861 секунды, он отстал от ставшего первым немца Макса Лангенхана (52,924) на 0,937 секунды. Вторым идет австриец Йонас Мюллер (+0,035), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (+0,161).
Второй заезд состоится в субботу, третий и четвертый - в воскресенье.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Ребекка Пасслер - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Провалившая допинг-тест биатлонистка попросила допустить ее до Олимпиады
Вчера, 19:45
 
СпортМиланКортина-д'АмпеццоСанный спортДоминик ФишналлерПавел РепиловЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала