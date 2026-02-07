https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072930054.html
Репилов идет 17-м на соревнованиях Олимпиады по санному спорту
Российский саночник Павел Репилов располагается на 17-й строчке после первой попытки на соревнованиях на Олимпийских играх в итальянских Милане и... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Репилов идет 17-м после первой попытки по санному спорту на Олимпиаде