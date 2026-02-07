Рейтинг@Mail.ru
"Не говорите плохо о своей стране": американских олимпийцев раскритиковали - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 07.02.2026 (обновлено: 19:29 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072925565.html
"Не говорите плохо о своей стране": американских олимпийцев раскритиковали
"Не говорите плохо о своей стране": американских олимпийцев раскритиковали - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Не говорите плохо о своей стране": американских олимпийцев раскритиковали
Зрители раскритиковали американских олимпийцев за политические комментарии, посчитав их слова о работе миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T19:12:00+03:00
2026-02-07T19:29:00+03:00
спорт
сша
америка
италия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072832128_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_1cfa6dfb2f3cbe623d876fab8942ac7f.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072919591.html
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072892324.html
сша
америка
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072832128_157:0:2450:1720_1920x0_80_0_0_9a8dcb8e230350c8c72fc43c23cd642b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сша, америка, италия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, США, Америка, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
"Не говорите плохо о своей стране": американских олимпийцев раскритиковали

Зрители раскритиковали олимпийцев из США за политические комментарии

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зрители раскритиковали американских олимпийцев за политические комментарии, посчитав их слова о работе миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США неуместными.
Ранее несколько американских олимпийцев озвучили критические замечания, которые касались работы миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США. Например, американский фристайлист Хантер Хесс сказал журналистам, что на фоне событий в США представлять страну немного тяжело и многое, что происходит в Америке, ему не по душе.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Штаб-квартира Олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма
Вчера, 18:23
"Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике", - написал один из пользователей соцсети X.
Другой пользователь заявил, что если американским олимпийцам "тяжело" представлять свою страну, то они могут вернуться домой.
"Пусть выступит тот, кто действительно гордится своей страной", - написал он.
Еще один комментатор согласен, что за подобные высказывания к спортсменам должны быть применены какие-то санкции.
"В любой другой стране если бы вы проявили такое неуважение к своей нации на мировой сцене, то вас бы исключили из национальной сборной. Только Америка готова такое терпеть", - заключил он.
Другой пользователь также заявил, что если спортсмены недовольны политикой США, то могут отказаться и не представлять на играх эту страну.
"Если у вас проблемы с Америкой, то не берите деньги за то, чтобы представлять Америку", - написал он.
Акция протеста против приезда в Италию сотрудников ICE по случаю зимних Олимпийских игр прошла 29 января у посольства США в Риме. Демонстрация состоялась по инициативе левой оппозиционной партии "+Европа" (Больше Европы) и собрала пару десятков человек. Ранее МВД Италии сообщило, что представители американских ведомств, включая ICE, будут задействованы в период проведения в Милане и Кортина-д'Ампеццо зимних Олимпийских игр, однако их работа будет вестись исключительно на территории диппредставительств США.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик
Вчера, 14:52
 
СпортСШААмерикаИталияЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала