"Не говорите плохо о своей стране": американских олимпийцев раскритиковали

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зрители раскритиковали американских олимпийцев за политические комментарии, посчитав их слова о работе миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США неуместными.

Ранее несколько американских олимпийцев озвучили критические замечания, которые касались работы миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США . Например, американский фристайлист Хантер Хесс сказал журналистам, что на фоне событий в США представлять страну немного тяжело и многое, что происходит в Америке , ему не по душе.

"Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике", - написал один из пользователей соцсети X.

Другой пользователь заявил, что если американским олимпийцам "тяжело" представлять свою страну, то они могут вернуться домой.

"Пусть выступит тот, кто действительно гордится своей страной", - написал он.

Еще один комментатор согласен, что за подобные высказывания к спортсменам должны быть применены какие-то санкции.

"В любой другой стране если бы вы проявили такое неуважение к своей нации на мировой сцене, то вас бы исключили из национальной сборной. Только Америка готова такое терпеть", - заключил он.

Другой пользователь также заявил, что если спортсмены недовольны политикой США, то могут отказаться и не представлять на играх эту страну.

"Если у вас проблемы с Америкой, то не берите деньги за то, чтобы представлять Америку", - написал он.