Рейтинг@Mail.ru
Дворкович пришел поболеть за россиянку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072924534.html
Дворкович пришел поболеть за россиянку на Олимпиаде
Дворкович пришел поболеть за россиянку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Дворкович пришел поболеть за россиянку на Олимпиаде
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович посетил соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в итальянских Милане и... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T19:05:00+03:00
2026-02-07T19:05:00+03:00
шахматы
международная федерация шахмат (fide)
аркадий дворкович
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807871460_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_1f3255ed5255ce251a19f020868a29ac.jpg
https://ria.ru/20260207/sport-2072919963.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807871460_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_3793727a275eebbf914f2f04d3287607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
шахматы, международная федерация шахмат (fide), аркадий дворкович, спорт
Шахматы, Международная федерация шахмат (FIDE), Аркадий Дворкович, Спорт
Дворкович пришел поболеть за россиянку на Олимпиаде

Дворкович и болельщики с баннером с олимпийским мишкой посетили турнир Олимпиады

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович посетил соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В субботу россиянин был замечен на трибуне на женских забегах на 3000 метров. В соревновании принимает участие россиянка Ксения Коржова.
Также рядом с Дворковичем стояли два болельщика в синих свитерах с надписью СССР, они держали баннер с изображением олимпийского мишки с Игр 1980 года в Москве.
Российский лыжник Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Коростелев окажет сопротивление на Олимпиаде в Италии, заявил Крянин
Вчера, 18:27
 
ШахматыМеждународная федерация шахмат (FIDE)Аркадий ДворковичСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала