https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072924534.html
Дворкович пришел поболеть за россиянку на Олимпиаде
Дворкович пришел поболеть за россиянку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Дворкович пришел поболеть за россиянку на Олимпиаде
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович посетил соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в итальянских Милане и... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T19:05:00+03:00
2026-02-07T19:05:00+03:00
2026-02-07T19:05:00+03:00
шахматы
международная федерация шахмат (fide)
аркадий дворкович
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807871460_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_1f3255ed5255ce251a19f020868a29ac.jpg
https://ria.ru/20260207/sport-2072919963.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807871460_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_3793727a275eebbf914f2f04d3287607.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шахматы, международная федерация шахмат (fide), аркадий дворкович, спорт
Шахматы, Международная федерация шахмат (FIDE), Аркадий Дворкович, Спорт
Дворкович пришел поболеть за россиянку на Олимпиаде
Дворкович и болельщики с баннером с олимпийским мишкой посетили турнир Олимпиады