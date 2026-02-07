https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072893235.html
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал победителем соревнований в скоростном спуске и завоевал первую золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал 1-ю золотую медаль на ОИ в Италии
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал победителем соревнований в скоростном спуске и завоевал первую золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года.
Соревнования прошли в Бормио. Фон Алльмен выиграл с результатом 1 минута 51,61 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Францони (отставание +0,2 секунды), бронзовую медаль завоевал еще один представитель Италии Доминик Парис
(+0,5).
Фон Алльмену 24 года, эта медаль стала для него первой на Олимпийских играх. Швейцарец является двукратным чемпионом мира.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.