Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал победителем соревнований в скоростном спуске и завоевал первую золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года.

Соревнования прошли в Бормио. Фон Алльмен выиграл с результатом 1 минута 51,61 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Францони (отставание +0,2 секунды), бронзовую медаль завоевал еще один представитель Италии Доминик Парис (+0,5).

Фон Алльмену 24 года, эта медаль стала для него первой на Олимпийских играх. Швейцарец является двукратным чемпионом мира.