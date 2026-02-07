Рейтинг@Mail.ru
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072893235.html
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал победителем соревнований в скоростном спуске и завоевал первую золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T14:55:00+03:00
2026-02-07T14:55:00+03:00
спорт
италия
доминик парис
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072832128_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_1cfa6dfb2f3cbe623d876fab8942ac7f.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072885712.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072832128_157:0:2450:1720_1920x0_80_0_0_9a8dcb8e230350c8c72fc43c23cd642b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, доминик парис, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта
Спорт, Италия, Доминик Парис, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ

Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал 1-ю золотую медаль на ОИ в Италии

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал победителем соревнований в скоростном спуске и завоевал первую золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года.
Соревнования прошли в Бормио. Фон Алльмен выиграл с результатом 1 минута 51,61 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Францони (отставание +0,2 секунды), бронзовую медаль завоевал еще один представитель Италии Доминик Парис (+0,5).
Фон Алльмену 24 года, эта медаль стала для него первой на Олимпийских играх. Швейцарец является двукратным чемпионом мира.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на трибуне стадиона Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
Вчера, 13:54
 
СпортИталияДоминик ПарисЗимние Олимпийские игры 2026Лыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала