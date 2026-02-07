https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072832749.html
Зрители назвали церемонию открытия Олимпиады в Италии достойной
Зрители назвали церемонию открытия Олимпиады в Италии достойной
Зрители назвали церемонию открытия Олимпиады в Италии достойной
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зрители, следившие за открытием XXV зимних Олимпийских игр 2026, посчитали, что итальянская церемония выглядит произведением искусства на контрасте со скандальным открытием в Париже в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости.
Олимпийские игры проходят 6-22 февраля в Милане
и Кортине-д'Ампеццо
.
"Вау! Церемония открытия Олимпийских игр в Италии
- настоящее произведение искусства! Захватывающе, красиво и невероятно вдохновляюще. Какой контраст с Францией
два года назад", - написал один из зрителей в соцсети X.
Другой пользователь выразил мнение, что "Франция по-прежнему удерживает золотую медаль за худшую церемонию открытия Олимпийских игр".
"В этот раз у меня нет ощущения, что я участвую в сатанинском или оккультном ритуале", - написал еще один пользователь.
Еще один зритель отметил, что "церемония открытия Олимпийских игр в Италии выглядит очень достойно, заставляя Францию на ее фоне выглядеть просто нелепо".
Олимпийские игры прошли в Париже
в 2024 году с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия. Огромное количество людей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Представители МОК
и оргкомитета позже принесли извинения тем людям, чьи чувства могли задеть отдельные сцены из церемонии открытия Олимпиады.
* ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.