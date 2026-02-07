Рейтинг@Mail.ru
Зрители назвали церемонию открытия Олимпиады в Италии достойной - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 07.02.2026 (обновлено: 02:51 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072832749.html
Зрители назвали церемонию открытия Олимпиады в Италии достойной
Зрители назвали церемонию открытия Олимпиады в Италии достойной - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Зрители назвали церемонию открытия Олимпиады в Италии достойной
Зрители, следившие за открытием XXV зимних Олимпийских игр 2026, посчитали, что итальянская церемония выглядит произведением искусства на контрасте со... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T02:50:00+03:00
2026-02-07T02:51:00+03:00
спорт
италия
франция
милан
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072815435_0:99:3290:1950_1920x0_80_0_0_f7877987a74bab82f567d501d36fd1d6.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072832314.html
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072827900.html
италия
франция
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072815435_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_0153eb752337d70eb8c82df93571b1c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, франция, милан, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Франция, Милан, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Зрители назвали церемонию открытия Олимпиады в Италии достойной

Зрители посчитали открытие Олимпиады в Италии более достойным, чем во Франции

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОИ-2026.Церемония открытия
ОИ-2026.Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Церемония открытия. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зрители, следившие за открытием XXV зимних Олимпийских игр 2026, посчитали, что итальянская церемония выглядит произведением искусства на контрасте со скандальным открытием в Париже в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости.
Олимпийские игры проходят 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Итальянцы остались недовольны исполнением гимна на открытии Олимпийских игр
Вчера, 02:45
"Вау! Церемония открытия Олимпийских игр в Италии - настоящее произведение искусства! Захватывающе, красиво и невероятно вдохновляюще. Какой контраст с Францией два года назад", - написал один из зрителей в соцсети X.
Другой пользователь выразил мнение, что "Франция по-прежнему удерживает золотую медаль за худшую церемонию открытия Олимпийских игр".
"В этот раз у меня нет ощущения, что я участвую в сатанинском или оккультном ритуале", - написал еще один пользователь.
Еще один зритель отметил, что "церемония открытия Олимпийских игр в Италии выглядит очень достойно, заставляя Францию на ее фоне выглядеть просто нелепо".
Олимпийские игры прошли в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия. Огромное количество людей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Представители МОК и оргкомитета позже принесли извинения тем людям, чьи чувства могли задеть отдельные сцены из церемонии открытия Олимпиады.
* ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.
Шарлиз Терон выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы
Вчера, 01:57
 
СпортИталияФранцияМиланМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала