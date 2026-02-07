https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072830499.html
Итальянский тенор Бочелли выступил на открытии Олимпиады
Итальянский тенор Андреа Бочелли выступил на церемонии открытия зимних Олимпийских игр с арией Nessun Dorma из оперы Джакомо Пуччини "Турандот", прямую... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
