Итальянский тенор Бочелли выступил на открытии Олимпиады - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
02:30 07.02.2026
Итальянский тенор Бочелли выступил на открытии Олимпиады
Итальянский тенор Бочелли выступил на открытии Олимпиады
спорт, италия, милан, кортина-д'ампеццо, франко барези, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Франко Барези, Зимние Олимпийские игры 2026
Итальянский тенор Бочелли выступил на открытии Олимпиады

Итальянский тенор Бочелли выступил с арией Nessun Dorma на открытии ОИ

РИМ, 7 фев - РИА Новости. Итальянский тенор Андреа Бочелли выступил на церемонии открытия зимних Олимпийских игр с арией Nessun Dorma из оперы Джакомо Пуччини "Турандот", прямую трансляцию вел телеканал Rai1.
Под звуки арии прославленные в прошлом футболисты Франко Барези и Джузеппе Бергоми передали олимпийский факел группе волейболистов из женской и мужской сборных Италии - победителей последних чемпионатов мира по этому виду спорта.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Приглашения для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
