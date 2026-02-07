https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072827576.html
Зрители церемонии открытия ОИ-2026 раскритиковали форму сборной Германии
Зрители церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 раскритиковали форму сборной Германии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
спорт
германия
милан
кортина-д'ампеццо
зимние олимпийские игры 2026
германия
милан
кортина-д'ампеццо
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Зрители церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 раскритиковали форму сборной Германии, передает корреспондент РИА Новости.
"Что за наряд у Германии
, Боже мой!" - написал один из зрителей в соцсети X.
Другой пользователь сравнил сборную Германии со спортсменами, которые летают в вингсьюте (специальный костюм с "крыльями" между руками и ногами).
"Это команда Wingsuit Flyers, ой, это команда Германии", - написал он.
Еще один пользователь выразил мнение, что такой формой должны быть недовольны не только спортсмены, но и спонсоры. "Я бы не только подумал - что за чертовщина? - как спортсмен, но и как спонсор… был бы в полном ужасе!" - отметил он.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан
и Кортина-д'Ампеццо
. Приглашения для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.