Зрители церемонии открытия ОИ-2026 раскритиковали форму сборной Германии

Другой пользователь сравнил сборную Германии со спортсменами, которые летают в вингсьюте (специальный костюм с "крыльями" между руками и ногами).

Еще один пользователь выразил мнение, что такой формой должны быть недовольны не только спортсмены, но и спонсоры. "Я бы не только подумал - что за чертовщина? - как спортсмен, но и как спонсор… был бы в полном ужасе!" - отметил он.