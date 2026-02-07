Рейтинг@Mail.ru
Мэрайя Кэри назвала исполнением мечты выступление на открытии Игр-2026 - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072824946.html
Мэрайя Кэри назвала исполнением мечты выступление на открытии Игр-2026
Мэрайя Кэри назвала исполнением мечты выступление на открытии Игр-2026 - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Мэрайя Кэри назвала исполнением мечты выступление на открытии Игр-2026
Американская певица Мэрайя Кэри назвала исполнением мечты выступление с песней на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T01:21:00+03:00
2026-02-07T01:21:00+03:00
милан
кортина-д'ампеццо
италия
мэрайя кэри
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072824806_0:1:3638:2047_1920x0_80_0_0_d2c1560178a642299fe1c2aec35bdaeb.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072824414.html
милан
кортина-д'ампеццо
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072824806_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_cabe817433388786d27c7377d79c83f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
милан, кортина-д'ампеццо, италия, мэрайя кэри, спорт, зимние олимпийские игры 2026
Милан, Кортина-д'Ампеццо, Италия, Мэрайя Кэри, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Мэрайя Кэри назвала исполнением мечты выступление на открытии Игр-2026

Мэрайя Кэри исполнила итальянскую песню на открытии Олимпиады

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМэрайя Кэри выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр
Мэрайя Кэри выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мэрайя Кэри выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американская певица Мэрайя Кэри назвала исполнением мечты выступление с песней на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии.
"Исполнение мечты - выступать (на итальянском!) на открытии зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спасибо всем, кто помог этому произойти", - написала Кэри в соцсети X.
Кэри в пятницу в серебристом платье исполнила итальянскую песню 1985 года.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Приглашения для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
ОИ-2026.Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Посольство России в Италии организовало выставку к открытию Олимпиады
01:15
 
МиланКортина-д'АмпеццоИталияМэрайя КэриСпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала