Принцесса Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026

ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости. Принцесса Великобритании Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, трансляцию которую вели британские телеканалы.
В ходе церемонии принцесса Анна выглядела радостной, улыбалось и махала рукой спортсменам сборной Великобритании, когда они выходили на стадион Джузеппе Меацца.
Ранее принцесса поздравила сборную Великобритании с отбором на зимние Олимпийские игры 2026 года. На официальной странице королевской семьи в соцсети X было размещено сообщение от принцессы Анны с выражением поддержки, в котором она пожелала участникам соревнований в этом году "всего наилучшего".
Принцесса Анна - единственная дочь королевы Елизаветы II и её супруга Филиппа и единственная сестра ныне правящего короля Великобритании Карла III. Традиционно она принимает активное участие в организации британской сборной для участия в Олимпийских играх. В 1976 году она стала первым членом британской королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Приглашения для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.