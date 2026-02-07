Рейтинг@Mail.ru
Принцесса Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026 - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072824621.html
Принцесса Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026
Принцесса Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026 - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Принцесса Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026
Принцесса Великобритании Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, трансляцию которую вели британские... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T01:17:00+03:00
2026-02-07T01:17:00+03:00
великобритания
италия
милан
елизавета ii
филипп (король бельгии)
карл iii
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807195_0:433:1080:1041_1920x0_80_0_0_20190d1531341780d6cfa312120b19fa.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072824414.html
https://ria.ru/20260206/tseremoniya-otkrytiya-olimpiady-smotret-onlayn-2072808435.html
великобритания
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807195_0:262:1080:1072_1920x0_80_0_0_dde2e47ebb4dd352d648b51a145d5663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
великобритания, италия, милан, елизавета ii, филипп (король бельгии), карл iii, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Великобритания, Италия, Милан, Елизавета II, Филипп (король Бельгии), Карл III, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Принцесса Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026

Британская принцесса Анна приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпиады

© Фотография из соцсетейЛоготип Олимпиады-2026
Логотип Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фотография из соцсетей
Логотип Олимпиады-2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости. Принцесса Великобритании Анна с мужем приняла участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, трансляцию которую вели британские телеканалы.
В ходе церемонии принцесса Анна выглядела радостной, улыбалось и махала рукой спортсменам сборной Великобритании, когда они выходили на стадион Джузеппе Меацца.
ОИ-2026.Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Посольство России в Италии организовало выставку к открытию Олимпиады
01:15
Ранее принцесса поздравила сборную Великобритании с отбором на зимние Олимпийские игры 2026 года. На официальной странице королевской семьи в соцсети X было размещено сообщение от принцессы Анны с выражением поддержки, в котором она пожелала участникам соревнований в этом году "всего наилучшего".
Принцесса Анна - единственная дочь королевы Елизаветы II и её супруга Филиппа и единственная сестра ныне правящего короля Великобритании Карла III. Традиционно она принимает активное участие в организации британской сборной для участия в Олимпийских играх. В 1976 году она стала первым членом британской королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Приглашения для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
Сан-Сиро - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Церемония открытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
Вчера, 21:55
 
ВеликобританияИталияМиланЕлизавета IIФилипп (король Бельгии)Карл IIIЗимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала