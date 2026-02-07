Ждем сенсаций от России! Кто из наших выступит на Олимпиаде первым

Выступления российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026 в Италии начнутся в субботу. РИА Новости Спорт рассказывает, кто выйдет на старт в первую очередь.

Дарья Непряева

Лыжница первая из российских спортсменов стартует на Олимпийских играх в Италии. Субботний скиатлон станет для нее дебютным соревнованием такого уровня, но назвать ее в этой гонке случайной точно нельзя. В нынешнем сезоне она стабильно держится на этапах Кубка мира, регулярно финишируя в районе топ-10/топ-20 и не выпадая из борьбы по ходу дистанции. Это как раз тот тип гонщицы, который способен терпеть и не "разваливаться" в сложных форматах вроде скиатлона.

Показательно, что и последние старты в этой дисциплине проходят с минимальными разрывами: на одном из этапов Кубка мира первую десятку разделили считанные секунды, а исход решался уже ближе к финишу. На Олимпиаде борьба будет чуть компактнее из-за лимита по четыре спортсмена от страны, а значит, цена тактики возрастет. По словам старшего тренера сборной России Юрий Бородавко, с психологией у Непряевой проблем нет — давление дебюта она способна выдержать.

Ее задача на этот старт — зацепиться за лидирующую группу и сохранить контакт до решающих километров. При таком сценарии топ-10 выглядит вполне рабочей целью, а при удачном раскладе Непряева может вмешаться и в борьбу за более высокие места. Скиатлон слишком непредсказуем, чтобы заранее раздавать медали, и именно в этом формате нередко появляются новые имена.

Ксения Коржова

Коржова выступит 7 февраля в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров — именно на той, где она является действующей чемпионкой России. Для нее это первый полноценный олимпийский опыт на взрослом уровне, и к Играм она подходит с довольно неровной, но показательной международной практикой: дебют на Кубке мира в 2025 году, третье место в дивизионе B в Солт-Лейк-Сити, 11-е место в элитной группе в Калгари и победа в группе B на этапе в Норвегии.

Объективно отсутствие большого опыта стартов в сильнейшем дивизионе не позволяет всерьез говорить о борьбе за медали. Вместе с тем Коржова уже доказала, что умеет быстро адаптироваться и прибавлять по ходу сезона. Олимпийская чемпионка Светлана Журова отмечала, что на Играх всегда остается фактор удачи и неожиданного сценария, и именно в таких условиях возможны сюрпризы.

В субботу от Ксении стоит ждать попытки зацепиться за места в середине второй десятки. Попадание в топ-10 станет очень сильным результатом, а любое продвижение выше — бонусом. Этот старт для нее прежде всего про опыт, проверку себя на олимпийском уровне и шаг вперед в международной карьере.

Павел Репилов

Завершит первый день выступлений наших спортсменов на Играх саночник Репилов. Он подходит к Олимпиаде-2026 в статусе молодого, но уже достаточно опытного спортсмена, для которого этот старт станет важным этапом в карьере. В его активе — серебро в одноместных санях и золото в эстафете на юношеских Олимпийских играх, победа в Кубке наций, а также медали чемпионата России. У Репилова есть прочный фундамент и опыт выступлений на крупных турнирах.

Если опираться на текущий сезон, то его результаты на этапах Кубка мира и чемпионате Европы укладываются в диапазон второй десятки, а в общем зачете Кубка мира он находится в районе 30-го места. Квоту на Олимпиаду он завоевал в честной борьбе, опередив чемпиона мира среди юниоров Матвея Пересторонина.