Ждем сенсаций от России! Кто из наших выступит на Олимпиаде первым
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
08:30 07.02.2026 (обновлено: 15:31 07.02.2026)
Ждем сенсаций от России! Кто из наших выступит на Олимпиаде первым
Ждем сенсаций от России! Кто из наших выступит на Олимпиаде первым - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Ждем сенсаций от России! Кто из наших выступит на Олимпиаде первым
Выступления российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026 в Италии начнутся в субботу. РИА Новости Спорт рассказывает, кто выйдет на старт в первую очередь. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, павел репилов, юрий бородавко, светлана журова, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры, дарья непряева
Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Павел Репилов, Юрий Бородавко, Светлана Журова, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры, Дарья Непряева, Лыжные гонки
Ждем сенсаций от России! Кто из наших выступит на Олимпиаде первым

Россияне Непряева, Репилов и Коржова выступят на Олимпийских играх 7 февраля

Автор РИА Новости Спорт Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Корреспондент
Все материалы
Выступления российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026 в Италии начнутся в субботу. РИА Новости Спорт рассказывает, кто выйдет на старт в первую очередь.

Дарья Непряева

Лыжница первая из российских спортсменов стартует на Олимпийских играх в Италии. Субботний скиатлон станет для нее дебютным соревнованием такого уровня, но назвать ее в этой гонке случайной точно нельзя. В нынешнем сезоне она стабильно держится на этапах Кубка мира, регулярно финишируя в районе топ-10/топ-20 и не выпадая из борьбы по ходу дистанции. Это как раз тот тип гонщицы, который способен терпеть и не "разваливаться" в сложных форматах вроде скиатлона.
Показательно, что и последние старты в этой дисциплине проходят с минимальными разрывами: на одном из этапов Кубка мира первую десятку разделили считанные секунды, а исход решался уже ближе к финишу. На Олимпиаде борьба будет чуть компактнее из-за лимита по четыре спортсмена от страны, а значит, цена тактики возрастет. По словам старшего тренера сборной России Юрий Бородавко, с психологией у Непряевой проблем нет — давление дебюта она способна выдержать.
Ее задача на этот старт — зацепиться за лидирующую группу и сохранить контакт до решающих километров. При таком сценарии топ-10 выглядит вполне рабочей целью, а при удачном раскладе Непряева может вмешаться и в борьбу за более высокие места. Скиатлон слишком непредсказуем, чтобы заранее раздавать медали, и именно в этом формате нередко появляются новые имена.

Ксения Коржова

Коржова выступит 7 февраля в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров — именно на той, где она является действующей чемпионкой России. Для нее это первый полноценный олимпийский опыт на взрослом уровне, и к Играм она подходит с довольно неровной, но показательной международной практикой: дебют на Кубке мира в 2025 году, третье место в дивизионе B в Солт-Лейк-Сити, 11-е место в элитной группе в Калгари и победа в группе B на этапе в Норвегии.
Объективно отсутствие большого опыта стартов в сильнейшем дивизионе не позволяет всерьез говорить о борьбе за медали. Вместе с тем Коржова уже доказала, что умеет быстро адаптироваться и прибавлять по ходу сезона. Олимпийская чемпионка Светлана Журова отмечала, что на Играх всегда остается фактор удачи и неожиданного сценария, и именно в таких условиях возможны сюрпризы.
В субботу от Ксении стоит ждать попытки зацепиться за места в середине второй десятки. Попадание в топ-10 станет очень сильным результатом, а любое продвижение выше — бонусом. Этот старт для нее прежде всего про опыт, проверку себя на олимпийском уровне и шаг вперед в международной карьере.

Павел Репилов

Завершит первый день выступлений наших спортсменов на Играх саночник Репилов. Он подходит к Олимпиаде-2026 в статусе молодого, но уже достаточно опытного спортсмена, для которого этот старт станет важным этапом в карьере. В его активе — серебро в одноместных санях и золото в эстафете на юношеских Олимпийских играх, победа в Кубке наций, а также медали чемпионата России. У Репилова есть прочный фундамент и опыт выступлений на крупных турнирах.
Если опираться на текущий сезон, то его результаты на этапах Кубка мира и чемпионате Европы укладываются в диапазон второй десятки, а в общем зачете Кубка мира он находится в районе 30-го места. Квоту на Олимпиаду он завоевал в честной борьбе, опередив чемпиона мира среди юниоров Матвея Пересторонина.
В субботу в соревнованиях одиночников от нашего санночника можно ожидать уверенного, ровного выступления. По текущей форме и уровню конкуренции его реальные шансы в этот день — борьба за места в районе 15–20, а при хорошем раскладе и чистом прохождении трассы — ближе к топ-15. Любой результат выше этого диапазона будет означать, что гонка сложилась для него очень удачно.
Лыжные гонкиСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортПавел РепиловЮрий БородавкоСветлана ЖуроваЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игрыДарья Непряева
 
