13:02 07.02.2026
Церемония открытия Олимпийских игр — 2026
Церемония открытия Олимпийских игр — 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026

© AP Photo / Natacha Pisarenko

В Милане 6 февраля прошла церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

В Милане 6 февраля прошла церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
1 из 13
© REUTERS / Claudia Greco

Основная часть церемонии проходила в Милане на стадионе "Сан-Сиро". При этом отдельные мероприятия шли параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Основная часть церемонии проходила в Милане на стадионе "Сан-Сиро". При этом отдельные мероприятия шли параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

© REUTERS / Claudia Greco
2 из 13
© Getty Images / Anadolu/Cemal Yurttas

В рамках церемонии состоялся традиционный парад спортсменов. По решению Международного олимпийского комитета представители России участия в нем не принимали.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

В рамках церемонии состоялся традиционный парад спортсменов. По решению Международного олимпийского комитета представители России участия в нем не принимали.

© Getty Images / Anadolu/Cemal Yurttas
3 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее российский флаг появился на церемонии.

Его развернули на трибуне, при этом стюарды стадиона "Сан-Сиро" не делали замечаний человеку, принесшему триколор.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Тем не менее российский флаг появился на церемонии.

Его развернули на трибуне, при этом стюарды стадиона "Сан-Сиро" не делали замечаний человеку, принесшему триколор.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Россияне участвуют в Играх, но в нейтральном статусе. Это 13 отечественных атлетов.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Россияне участвуют в Играх, но в нейтральном статусе. Это 13 отечественных атлетов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Из них по двое фигуристов, лыжников, саночников, горнолыжников и шорт-трекистов. В каждой двойке и мужчина, и женщина. Также выступят двое конькобежек и один ски-альпинист.

Итальянская актриса Сабрина Импаччаторе выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Из них по двое фигуристов, лыжников, саночников, горнолыжников и шорт-трекистов. В каждой двойке и мужчина, и женщина. Также выступят двое конькобежек и один ски-альпинист.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Соревнования по ски-альпинизму пройдут на Олимпиаде впервые.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Соревнования по ски-альпинизму пройдут на Олимпиаде впервые.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего участвуют около 2900 спортсменов. При этом впервые на зимние Игры приехали атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Всего участвуют около 2900 спортсменов. При этом впервые на зимние Игры приехали атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Спортсмены выступят в восьми видах спорта (16 дисциплин, на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине).

Спортсмены сборной КНР во время парада атлетов на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Спортсмены выступят в восьми видах спорта (16 дисциплин, на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине).

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Будет разыграно 116 комплектов наград. Это рекорд.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Будет разыграно 116 комплектов наград. Это рекорд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам зрителей, следивших за открытием Игр, итальянская церемония выглядит произведением искусства на контрасте со скандальным торжеством в Париже в 2024 году.

На фото: американская певица Мэрайя Кэри.

Американская певица Мэрайя Кэри выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

По словам зрителей, следивших за открытием Игр, итальянская церемония выглядит произведением искусства на контрасте со скандальным торжеством в Париже в 2024 году.

На фото: американская певица Мэрайя Кэри.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев разделяет это мнение. Он отметил, что церемония была организована в рамках традиций.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев разделяет это мнение. Он отметил, что церемония была организована в рамках традиций.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 13
© AP Photo / Stefano Rellandini

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

© AP Photo / Stefano Rellandini
13 из 13
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Фото
 
