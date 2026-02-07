Церемония открытия Олимпийских игр — 2026

В Милане 6 февраля прошла церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр.
В Милане 6 февраля прошла церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр.
Основная часть церемонии проходила в Милане на стадионе "Сан-Сиро". При этом отдельные мероприятия шли параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.
Основная часть церемонии проходила в Милане на стадионе "Сан-Сиро". При этом отдельные мероприятия шли параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.
В рамках церемонии состоялся традиционный парад спортсменов. По решению Международного олимпийского комитета представители России участия в нем не принимали.
В рамках церемонии состоялся традиционный парад спортсменов. По решению Международного олимпийского комитета представители России участия в нем не принимали.
Тем не менее российский флаг появился на церемонии.
Его развернули на трибуне, при этом стюарды стадиона "Сан-Сиро" не делали замечаний человеку, принесшему триколор.
Тем не менее российский флаг появился на церемонии.
Его развернули на трибуне, при этом стюарды стадиона "Сан-Сиро" не делали замечаний человеку, принесшему триколор.
Россияне участвуют в Играх, но в нейтральном статусе. Это 13 отечественных атлетов.
Россияне участвуют в Играх, но в нейтральном статусе. Это 13 отечественных атлетов.
Из них по двое фигуристов, лыжников, саночников, горнолыжников и шорт-трекистов. В каждой двойке и мужчина, и женщина. Также выступят двое конькобежек и один ски-альпинист.
Из них по двое фигуристов, лыжников, саночников, горнолыжников и шорт-трекистов. В каждой двойке и мужчина, и женщина. Также выступят двое конькобежек и один ски-альпинист.
Соревнования по ски-альпинизму пройдут на Олимпиаде впервые.
Всего участвуют около 2900 спортсменов. При этом впервые на зимние Игры приехали атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов.
Всего участвуют около 2900 спортсменов. При этом впервые на зимние Игры приехали атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов.
Спортсмены выступят в восьми видах спорта (16 дисциплин, на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине).
Спортсмены выступят в восьми видах спорта (16 дисциплин, на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине).
Будет разыграно 116 комплектов наград. Это рекорд.
По словам зрителей, следивших за открытием Игр, итальянская церемония выглядит произведением искусства на контрасте со скандальным торжеством в Париже в 2024 году.
На фото: американская певица Мэрайя Кэри.
По словам зрителей, следивших за открытием Игр, итальянская церемония выглядит произведением искусства на контрасте со скандальным торжеством в Париже в 2024 году.
На фото: американская певица Мэрайя Кэри.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев разделяет это мнение. Он отметил, что церемония была организована в рамках традиций.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев разделяет это мнение. Он отметил, что церемония была организована в рамках традиций.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.