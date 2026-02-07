https://ria.ru/20260207/ogon-2072825516.html
Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Олимпийский огонь в ходе церемонии открытия зимних Игр 2026 года зажгли в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Основная часть церемонии проходит в Милане на стадионе "Сан-Сиро". При этом отдельные мероприятия проводятся параллельно в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это связано с большими расстояниями между кластерами Игр.
В Милане огонь зажгли Альберто Томба и Дебора Компаньони, трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту. В Кортина-д'Ампеццо - олимпийская чемпионка 2018 года горнолыжница София Годжа
.
В рамках церемонии состоялся традиционный парад спортсменов. По решению Международного олимпийского комитета (МОК)
представители России участия в нем не принимали.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.